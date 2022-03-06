力旺(3529)去年營收、獲利同創新高，在長期堆疊式成長動能，加上晶圓代工持續喊漲有利於權利金收入，法人樂觀預估，力旺今年每股盈餘有挑戰2個股本的實力。

力旺2021年度共完成614案Tape out(將layout好的IC案子送至晶圓廠做成晶片)，全年營收來到23.64億元、年增加33%，其中授權金(Licensing)與權利金(Royalty)分別年增 43.4%、29.1%，毛利率100%，營益率53.7%，每股盈餘為14.78 元，營收與獲利皆創歷史新高。

展望2022年，力旺應用在12吋晶圓的NeoFuse仍是貢獻營收獲利的主力產品，而PUF為基礎的Security IP則是今年大力推廣的產品線。由於力旺屬於Soft IP公司，營收為長期的堆疊式成長，2021年四大技術IP的授權金皆有成長，預計可望帶動 今明年權利金的成長。另外，台積電(2330)、聯電(2303)等主要晶圓代工廠今年亦有調漲代工費用，對力旺權利金的收益也是水漲船高。

法人預估，力旺今年營收持續穩定成長，，授權金與權利金的毛利率皆是100%，全年每股盈餘有挑戰2個股本的實力。

力旺目前獲外資連3買、投信連10買，上週五股價逆勢走揚收在1915元，站回5日線。