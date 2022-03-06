客思達-KY(2936)自結1月稅後盈餘為2000萬元，單月每股盈餘為0.26元，客思達-KY於2月25日董事會決議股票終止上市交易暨停止公開發行案，終止上市交易收購價為每股新台幣39.5元，由於溢價率高達43.38%，激勵客思達-KY本週股價狂飆，3月4日以38.7元作收，單週漲幅高達40.47%。

因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，客思達-KY調整營運策略，降低資本支出保持獲利以求永續經營，鑑於公司近期無大規模業務拓展計畫，客思達-KY於2月25日董事會決議股票終止上市交易暨停止公開發行案，並以每股新台幣39.5元為終止上市交易收購價。

客思達-KY因股價飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，客思達-KY自結1月合併營收為5.69億元，年減24.5%，稅後盈餘為2000萬元，年減13.3%，單月每股盈餘為0.26元。

客思達-KY預計於4月18日召開股東臨時會決議，討論申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，通過後將向證券交易所申請股票終止上市交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

客思達-KY副總經理邱麗菁表示，此收購案收購起始日將為客思達股票終止上市日，相關收購時程待主管機關核准後將再另行公告；終止上市後，客思達將相應調整其營運，且近期並無至其他交易所掛牌之計畫。