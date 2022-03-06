男子從6樓頂跳下逃生前，在樓頂搖手求救援。（翻攝記者爆料網YT）

台中7層大樓起火! 1男逃生重摔"頭顱破裂"送醫

台中民宅大火! 濃煙爆竄 6樓住戶難耐高溫跳窗 緊急送醫搶救

今(6日)下午4時29分，台中市中區興中街1棟7層樓住宅大樓發生火警，由於多人受困高樓層及電梯，大樓不斷冒出火光、濃煙沖天；有民眾目睹1名男子因不耐高溫，從6樓頂向下一躍，直接重摔路旁轎車，轎車車頂被撞凹一大洞，男子頭部受傷及送醫，現場目睹民眾嚇到直尖叫。

台中1棟7樓高住宅傳出火警，警消獲報援救時，有1名男子因不耐高溫，在消防人員尚未佈署好安全逃生氣墊前，便從6樓頂一躍而下，現場民眾直擊他摔落車頂，並將轎車頂撞出一個凹洞，男子獲救後意識清楚，無生命危險，頭部、腰椎與顏面受傷，四肢則有擦挫傷；另有一名男子跳下時撞到機車，警消趕緊將他送醫救治。

這場高樓層火警，台中消防局已經派遣中區、大誠、信義分隊及第七大隊，出動消防車8單位、救護車22輛，人員85名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊搶救，目前已知造成7死7傷，1名婦人現場無生命跡象（OHCA），送醫搶救19時45宣告不治，接著又在6樓尋獲1具焦屍，其他樓層分別找到至少4人失去生命徵象，由於搬運困難，正破壞鐵窗用雲梯車運出。