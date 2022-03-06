還滯留在烏克蘭的印度學生持續過著水深火熱的生活，將近900位學生被關在蘇梅州立大學(Sumy State University)的宿舍躲避戰火，一個星期過去了，水和糧食幾乎都耗盡的情況下，網路上流出一段影片，耐不住寒冬與飢餓，他們被迫外出汲取融化的雪止渴，並隔空向總理莫迪（Narendra Modi）哭喊「大家都會死」，希望有人來救他們。

由於蘇梅州立大學附近的供水站遭受炮擊破壞，學生完全沒有水可以喝。影片中一群印度學生拿著空瓶衝出冰天雪地收集融雪，這是他們唯一的希望。一名學生筋疲力盡表示:「我們不得不把雪裝在瓶子裡，我們好渴!」

#ukrainerussiawar - Indian students at a dormitory in the northeastern city of Sumy were shown in a video collecting snow to melt for water, demonstrating how terrible the situation is in war-torn Ukraine.#ukraine #russia #ukrainecrisis #indianstudents pic.twitter.com/y8HOfbDE3Y — The Logical Indian (@LogicalIndians) March 5, 2022

With no water left to drink, these #IndianStudents stuck in #Ukraine are having to collect snow from roads and heat it to drink.



Thank You Modi ji for making Indians Helplessly Aatmanirbhar, while u shamelessly campaign in Elections ..

pic.twitter.com/nBhiFhhGqJ — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) March 4, 2022

根據「新德里電視台」(NDTV)報導，過去一個禮拜俄軍炮火猛攻，襲擊了烏克蘭東北部蘇梅州(Sumy)，一名印度學生絕望地說:「我們一直在等待政府來救我們，但沒有任何消息，擅自離開蘇梅的外國留學生都被槍殺了…」

該學生指出，聽說巴士在距離他們50公里外的俄羅斯邊境等候，不過一踏出門，四面八方都是狙擊手虎視眈眈，而且每20分鐘就會空襲一次，根本不敢輕舉妄動。

「大家哭著求莫迪總理可以來救我們，不然我們全都會死在這裡…」

早前俄羅斯駐印度大使館試圖在推特散播有關印度學生被當「人肉盾牌」的假消息，據「路透社」報導，大使館曾表示烏克蘭當局將境內印度學生聚集起來，打算經由人道走廊指引他們前往俄羅斯，之後飛回印度。大使館強調:「他們其實是人質…」稱這些學生將被烏軍挾持，並阻止他們回國。

According to the latest information, these students are actually taken hostage by the Ukrainian security forces, who use them as a human shield & in every possible way prevent them from leaving for Russia. Responsibility in this case lies entirely w/ the Kiev authorities. https://t.co/Gx1HQa0U5l — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) March 2, 2022

然而，烏克蘭隨即否認此說法，「人質風波」4日更遭印度外交部打臉澄清:「烏克蘭當局正在協助印度學生撤離行動。」

此前印度政府已將數千名留烏學生順利送回國，報導指出，目前至少還有687名印度學生受困蘇梅州。