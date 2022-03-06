還滯留在烏克蘭的印度學生持續過著水深火熱的生活，將近900位學生被關在蘇梅州立大學(Sumy State University)的宿舍躲避戰火，一個星期過去了，水和糧食幾乎都耗盡的情況下，網路上流出一段影片，耐不住寒冬與飢餓，他們被迫外出汲取融化的雪止渴，並隔空向總理莫迪（Narendra Modi）哭喊「大家都會死」，希望有人來救他們。
由於蘇梅州立大學附近的供水站遭受炮擊破壞，學生完全沒有水可以喝。影片中一群印度學生拿著空瓶衝出冰天雪地收集融雪，這是他們唯一的希望。一名學生筋疲力盡表示:「我們不得不把雪裝在瓶子裡，我們好渴!」
根據「新德里電視台」(NDTV)報導，過去一個禮拜俄軍炮火猛攻，襲擊了烏克蘭東北部蘇梅州(Sumy)，一名印度學生絕望地說:「我們一直在等待政府來救我們，但沒有任何消息，擅自離開蘇梅的外國留學生都被槍殺了…」
該學生指出，聽說巴士在距離他們50公里外的俄羅斯邊境等候，不過一踏出門，四面八方都是狙擊手虎視眈眈，而且每20分鐘就會空襲一次，根本不敢輕舉妄動。
「大家哭著求莫迪總理可以來救我們，不然我們全都會死在這裡…」
早前俄羅斯駐印度大使館試圖在推特散播有關印度學生被當「人肉盾牌」的假消息，據「路透社」報導，大使館曾表示烏克蘭當局將境內印度學生聚集起來，打算經由人道走廊指引他們前往俄羅斯，之後飛回印度。大使館強調:「他們其實是人質…」稱這些學生將被烏軍挾持，並阻止他們回國。
然而，烏克蘭隨即否認此說法，「人質風波」4日更遭印度外交部打臉澄清:「烏克蘭當局正在協助印度學生撤離行動。」
此前印度政府已將數千名留烏學生順利送回國，報導指出，目前至少還有687名印度學生受困蘇梅州。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。