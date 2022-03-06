大陸正妹網紅譚媛長相清純甜美，在抖音擁有約13萬粉絲；她經常在社交平台分享自己的生活日常影片，活潑開朗的性格獲得許多網友喜愛。日前傳出譚媛為了去救前男友，跳下水結果卻雙雙喪命，年僅20歲就離世，讓她的家屬感到相當悲痛；然而當時現任女友卻袖手旁觀，人情冷暖的反差令人扼腕嘆息。

據大陸《長沙政法頻道》報導，譚媛是湖南省婁底市人，她曾因為失戀而出現憂鬱症，好不容易才戰勝疾病重新出發，但卻因為前男友現任女友的一通求救電話，而白白葬送了寶貴生命，其間的過程更令人為她扼腕。

20歲正妹網紅譚媛（圖／取自譚媛抖音）

原來當時譚媛的前男友被現任女友提分手，前男友不願意就此分開，於是威脅女友要尋短；現任女友當即打電話給譚媛，拜託她幫忙勸說，想不到前男友真的試圖尋死，而譚媛也義不容辭趕到現場；然而到了事發現場，一旁的現任女友沒有做出任何動作，譚媛卻「暴虎馮河」，跳下水去救前男友，結果不幸和前男友雙雙溺水死亡。

20歲正妹網紅譚媛（圖／取自譚媛抖音）

不幸的意外悲劇發生後，譚媛的父親天天留言思念女兒：「妳冷嗎？要照顧好自己，老爸想妳」、「天不公，媛走遠方，孤燈下，淚滿天，兩鬢白，無處話淒涼」、「寶貝，老爸想妳，為什麼會這樣，為什麼」；也讓許多網友心碎感嘆：「如果天使有名字，她的名字一定叫譚媛。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980