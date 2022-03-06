烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稍早表示他已和SpaceX執行長穆斯克（Elon Musk）通過話，預計星鏈衛星網路計畫（Starlink）將在本周提供更多終端機給烏克蘭。澤倫斯基於5日發布推文表示：「我已和穆斯克通話，感謝他以言行支持烏克蘭。」穆斯克日前曾宣稱星鏈計畫是烏俄戰爭開打後，烏克蘭境內僅存的非俄羅斯通訊系統。