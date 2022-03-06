穆斯克援助烏克蘭 提供更多衛星網路終端機 21:442022/03/06 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稍早表示他已和SpaceX執行長穆斯克（Elon Musk）通過話，預計星鏈衛星網路計畫（Starlink）將在本周提供更多終端機給烏克蘭。澤倫斯基於5日發布推文表示：「我已和穆斯克通話，感謝他以言行支持烏克蘭。」穆斯克日前曾宣稱星鏈計畫是烏俄戰爭開打後，烏克蘭境內僅存的非俄羅斯通訊系統。 英議員把台灣和烏克蘭類比 中使館發言人：英政客別在台灣問題上玩火 波烏邊界見面 布林肯會烏克蘭外長 #穆斯克 #烏克蘭 #終端機 #澤倫斯基 #衛星網路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏大戰他喊「斬首普丁」黃暐瀚預測恐怖結局 18:382022/03/06 政治 烏克蘭難民：開往波蘭火車 逃亡人潮擠得像罐頭 10:032022/03/06 國際 拜登與澤倫斯基再熱線 談對烏援助及制裁俄國 10:272022/03/06 國際 俄烏開戰 呂秀蓮：「和平公義」打造新台灣 12:402022/03/06 政治 1箭7星 陸組建低軌寬頻通信融合5G試驗星座衛星網路 21:372022/03/06 兩岸 台中男自願「赴烏克蘭參戰」 曬身分證、護照 千人感動 09:432022/03/06 生活 瑞莎心痛悲揭烏克蘭5慘況 直言生活在台灣很幸福 21:142022/03/06 娛樂 世衛證實烏克蘭醫療設施遇襲 英：俄攻擊平民區 22:152022/03/06 國際 歐洲專家：北京可做戰爭調解人 烏再撐7天普丁或能妥協 18:242022/03/06 兩岸 歐洲將出面促請中國斡旋俄羅斯烏克蘭戰爭停火 19:392022/03/06 兩岸 拋磚引玉 富邦集團捐款3000萬元救援烏克蘭 21:352022/03/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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