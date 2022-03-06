華視女主播林彥汝去年5月證實自己、丈夫、兒子、母親和婆婆確診新冠肺炎，雖然一家四口康復返家，但高齡70歲的婆婆染疫59天後不幸去世，讓她非常難過。事隔快1年，林彥汝今（6日）在臉書宣布懷孕喜訊，激動地喊：「感謝小天使願意飛進我們家，我們將所有的愛都給你！」留言處瞬間湧入許多網友的祝福。

林彥汝今（6日）在臉書上傳自己播新聞的截圖，開心地宣布：「我已經懷孕4個月了！」她透露過去這一年多來，心情彷彿像坐雲霄飛車，「自從去年突然確診，就算康復後，身體也明顯變得虛弱，走路會喘，內心一度憂鬱慌張」，為了克服染疫後的後遺症，林彥汝不斷調整飲食、勤加運動，期盼能迅速恢復體力。

想不到某次去台南出差，在飯店裡用驗孕棒驗出兩條線，林彥汝的情緒轉悲為喜，激動到坐在馬桶上大哭一場，她感性地狂呼：「終於等到了長久期盼的小寶貝，感謝小天使願意飛進我們家，我們將所有的愛都給你。」並以自身經歷鼓勵外界「黑暗終會過去，我將這份幸運分給所有人。」

好消息曝光後，網友接力到林彥汝的臉書留言：「恭喜」、「真是太棒的消息了」、「美美呢，看不出來喔！那你身子和寶寶都要顧好，幸福快樂」、「根本看不出4個月了啊！！！說好的肚子呢」，也有人問「第二胎是男是女？」林彥汝親曝胎兒性別「是男生喔。」