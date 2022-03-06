印度神童阿南德先前曾精準的預言世界局勢走向，阿南德日前又再預言3月16日與4月13日是近期兩個重要的時間點，金融市場將出現重大改變。資深媒體人江中博表示，阿南德講這兩個時間點，讓他聽了「毛骨悚然」。

江中博6日在《57新聞王》節目中表示，普丁日前下令俄軍攻打位於烏克蘭最大的核電廠。印度神童阿南德說，在未來的日子可能有世界危機發生，大家難逃災難，而且可能要抱著黃金逃難。江中博說，現在普丁四處點火，因而戰火蔓延。

江中博指出，阿南德是根據卡拉薩爾帕瑜伽開始運行、也就是印度星盤而去預言。阿南德說第一個恐怖的時間點是在3月16日，世界會有巨大的改變，著重在金融交易市場，及物價、通膨；江中博認為，世界可能會有所謂的經濟大恐慌嗎？那麼也只有戰爭才會造成，這兒也埋了一個梗，阿南德說最終人類會因禍得福，難道就是毀滅倒數之後的世界重建嗎？

江中博接著點出，第二個時間點是在4月13日，那不就等於說如果真的發生世界大戰，這時全世界恐會發生通膨，然後就沒有人消費、貿易緊縮。那麼也只有貴金屬會漲，是不是到時要抱著黃金逃難的概念？還有油價可能也要創新高。阿南德講這兩個時間點，讓他聽了毛骨悚然。(民俗迷信僅供參考)