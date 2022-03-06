台中市中區興中街6日下午驚傳大樓火警

台中民宅大火! 濃煙爆竄 6樓住戶難耐高溫跳窗 緊急送醫搶救

台中市中區興中街住宅大樓火警造成7死7傷慘劇，有附近鄰居爆料，獲救的75歲莊姓房東長年堆積雜物，經常被檢舉，但檢舉也沒用，週五（4日）環保局才剛來查過。

這起火災發生在6日下午4時30分，火災現場為地上7層、地下1層另有頂樓加蓋的出租大樓，多位民眾攀著鐵窗等待救援，還有男子不耐高溫跳樓，下方汽車被撞凹一個大洞，直擊民眾嚇到驚呼。火勢控制後，消防逐層搜索，發現至少7位民眾死亡。

稍早從電梯被救出一名75歲莊姓婦人是房東，據ETtoday新聞雲報導，附近鄰居爆料，莊婦習慣撿東西回家，現場堆滿雜物，還說莊婦經常被檢舉，環保局一再來稽查也沒用，甚至星期五才剛來過。

這場火災晚間6點30分火勢獲得控制，消防員進入火場逐層搜索，死傷不斷擴大，先是18時59分從3樓發現一名66歲廖姓婦女已無生命徵象（OHCA），送醫搶救宣告不治；接著又在6樓尋獲1具焦屍，其他樓層又分別找到至少5人失去生命跡象。