國際資金連續十個交易日賣超台積電（2330），持股合計大減25萬張，持股比例降至74.37％，為十年來新低，導致台積電股價下挫，甚至丟失600元大關，但身為擁有強大先進製程護城河的全球龍頭，外資券商反而將回檔視為布局機會，摩根士丹利證券重申「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價780元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出，N3e製程生產良率進步，量產時間可能從2023年第三季提前一季至2023年第二季。更關鍵的是，台積電加速提高N3e製程良率，對獲得英特爾更多的CPU委外代工訂單有大大加分作用。

英特爾在近期的法說會上，首度揭露2023～2024年的PC產品線藍圖將採用台積電3奈米製程，隨N3e製程良率進度超前，部分採用3奈米製程的CPU產品專案可能跳過成本較高、良率較差的N3b製程，直接轉向性價比表現更好的N3e製程。

儘管英特爾不放棄持續推進先進製程發展，詹家鴻依然認為，英特爾將有二成以上的CPU產品委外代工，且在2024年成為台積電第二大客戶。長遠來看，台積電2奈米GAA製程若能證明自身在性能表現與價格上皆具競爭力，摩根士丹利也不排除台積電將切入英特爾伺服器CPU產品線。