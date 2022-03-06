俄羅斯大軍近日入侵烏克蘭，震驚全球，對世界大事神準預測的動畫「辛普森家庭」又再次神預言！原來，早在1998年卡通就預言俄羅斯入侵烏克蘭，而過去「辛普森家庭」還曾預言川普會當選美國總統，簡直比保加利亞神婆、印度神童還準。

作為美國歷史上最長壽的動畫，「辛普森家庭」不僅深刻影響美國流行文化，更多次神準預測美國政壇與社會動態，其中最出名的為預測川普當選美國總統、2020年總統大選各州選舉人團票分布，甚至2021年1月發生的美國國會暴動，「辛普森家庭」動畫中皆曾出現類似畫面，讓許多網友大感震驚。

據《紐約郵報》、《鏡周刊》報導，在2000年的「辛普森家庭動畫版」劇集中，爸爸「荷馬」又捅婁子，在軍演時誤將潛艇導彈射到俄羅斯水域，美、俄等國在聯合國談判，此時俄羅斯代表自稱為「蘇聯」，美國代表驚呼：「蘇聯？我以為蘇聯已經解體了！」而俄羅斯代表邪惡大笑：「我們就是要你們這麼誤以為！」隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，連建立全球第一個共產主義政權的列寧，也從棺材中爬起來。

而俄羅斯總統普丁在二週前才公開發表演說，透露要重新建立新歐洲，並重返舊蘇聯榮光，而《辛普森家庭》早在1998年就看透了這個戰鬥民族的豺狼野心。

值得注意的是，《辛普森家庭》早在2018年，就創下美國黃金時段最多集數影集的紀錄。國民黨台南市議員謝龍介2019年更受邀為《辛普森家庭》配音，當時引起不少網友討論。