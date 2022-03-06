民進黨新北市長人選至今不明，各派系角力逐漸浮上檯面，湧言會新北要角，民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文晚間發出採訪通知，明日將舉行「重大宣示記者會」，但宣示內容保密到家，不少地方綠營人士猜測他將要宣布參選新北市長，希望替湧言會取得談判籌碼。記者致電何博文未接電話。

何博文方面6日發送採訪通知，將在北市台大校友會館3A會議室舉辦「何博文重大宣示記者會」，據了解，新北市所有湧言會成員都被要求排開行程到場，但都不願透露是為何事，甚至表示不清楚記者會內容。

但綠營人士透露，目前新北市長人選懸而未決，先前正國會的林佳龍表態不選，蘇新系也在觀望，不過英系立委羅致政積極爭取，何博文身為湧言會在新北的代表人物，勢必要為派系爭取談判籌碼。

有綠營人士認為，對何博文來說，他所謂最重大的事，就是宣布參選新北市長，並將議員交棒給子弟兵，且這次會場也是湧言會出面商借。不過記者致電給何博文未接電話，無法取得他回應。