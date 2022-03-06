俄烏戰爭烽火不斷，美國總統拜登曾在國會表示，「普丁錯了，我們已準備好，要俄羅斯付出代價」。俄羅斯總統普丁則再度重申，希望烏克蘭「非軍事化、非納粹化」。媒體人吳子嘉預測，俄烏之戰，其實是普丁和拜登兩人的對決，最後鹿死誰手，當然是拜登贏。

吳子嘉6日在《董事長開講》網路直播節目中認為，俄烏戰爭打到第8天以後，俄羅斯已經發現不對勁了，大概認為有點處於下風，後來俄羅斯開始調整戰術，戰略則沒改變，就開始用比較毀滅性的武器，出重手去打擊烏克蘭，效果立刻出來，在烏東攻下了好幾個城，有非常大的斬獲。

吳子嘉接著表示，俄軍重兵包圍基輔，讓基輔內的烏克蘭人只有一條路可走。烏克蘭被切成兩半，也是普丁最早的計畫，也就是要把烏克蘭切割成很多碎片，讓它變成不像是一個國家，甚至支離破碎。但普丁搞錯了，目前他的部隊投入戰爭已超過10萬人，他擴大佔領烏克蘭的同時，大量兵力分散了， 這是他很大的危機。另外一個戰場就在俄羅斯國內，俄羅斯經濟、金融崩潰了。

吳子嘉認為，現在看起來烏克蘭很背勢，但從政治人物的權利和心理狀態來分析，其實這件事是普丁和拜登兩人的對決，拜登民調往上揚，不可能把嘴巴中煮熟的鴨子丟出來，所以一定會跟普丁拚，但不知道拜登會出什麼怪招，拜登為了他的利益，一定要把烏克蘭的事情做妥善處理，獲得勝利 ，才能確保他的政權；普丁則是要安全退出烏克蘭，得到光榮的勝利，才能維護政權。最後鹿死誰手？當然是拜登贏 ，可是過程中仍有很多怪異的事無法解讀。