謝金河、陳雅琳前往北海岸龍洞岬，沿途崎嶇難行，甚至要攀登陡峭石壁。（華視提供）

謝金河接受陳雅琳專訪。（華視提供）

華視《新聞高峰會》主持人陳雅琳日前針對新一年趨勢，向財信傳媒董事長謝金河提問，問及美國聯準會今年將啟動升息，將對台股造成何種影響？謝金河斷言美國「最少升3碼」，同時預警，「升息的利率升超過7碼以上，對股票一定會變成災難」。謝金河更點出選股2個關鍵因素，包括低基期與高殖利率，「將是投資重要兩個核心」。另外，陳雅琳也針對各界關注，疫情時代缺工缺料的現象何時有解，謝金河認為疫情趨緩後，「過去所有卡住的環節，例如塞港慢慢會紓解，紓解以後通膨會維持在高峰，但是也不會惡化」，因疫情被打趴的產業，將有躍起的機會。

謝金河長年精準剖析產業趨勢，但他人生最大興趣是「踏遍台灣之美」，提到很多人形容台灣像鬼島，謝金河說：「我看台灣這麼美，不是大家想的那樣。我要分享台灣的美。」他邀陳雅琳一同前往北海岸龍洞岬探索，沿途崎嶇難行，甚至要攀登陡峭石壁，讓跟在後頭的陳雅琳，開玩笑說道「歹路母湯走」，最終一行人攀上龍洞岬最高處，遠眺海灣美景，謝金河將路途與人生做比擬「人生的景緻，沒有經過一番辛苦爬到頂端，不知道那個居高臨下的美」。

謝金河後來發文大力稱讚陳雅琳，他說「我原本以為陳雅琳只是到現場跟我面聊一下而已，沒想到，她說要全程參與，這令我大感吃驚。然後我帶領大家走在石頭的岩岸，從最底下上山，我發現雅琳總經理指揮空拍機、帶著攝影團隊跟著我往上爬，她指揮若定，精神和體力都讓我敬佩」。沒想到陳雅琳淡定回「這就是我的新聞日常啊！我習慣全程參與，才能捕捉最核心的價值與最美的鏡頭」。

謝金河來自雲林西螺務農人家，現今成為全台最受歡迎的財經專家之一，陳雅琳問及其成長歷程，謝金河說從小成績好，在師大附中以第一名畢業後，曾陸續有機會擔任教師、海關和警察，卻因覺得無聊沒有樂趣，一連三次放棄捧鐵飯碗的機會，最終跑去辦雜誌時，讓父親「氣死了」。

回憶大學時期，謝金河自稱是「政治狂熱份子」，曾為聽政見發表會，從羅東殺到鳳山，是否曾立志要走政治路？謝金河笑稱大學時期「我在想說我最少可以當到縣長」，陳雅琳驚訝說「雲林縣長」嗎？謝金河笑稱當初他就是認為「政治路上沒朋友」才決定「棄政從商」，所以不可能參選了。針對年底縣市長選舉，陳雅琳指出去年公投是選前溫度計，謝金河分析桃園和基隆皆是同意票多於不同意，加上強敵環伺選戰可能相對白熱化。