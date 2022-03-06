寒流漸去大地驚蟄回春的時節，過去經常不畏冷氣團跑山的重機女神「Aifei艾妃」，昨(5)日也趁著好天氣出來跑山壓北宜公路，她除了穿著性感大露G級豐滿西半球及蜜桃臀外，也不忘日常X話嘴砲說：「從前看不起軟飯男，現在恨自己沒能力讓男人吃軟飯」，還透露她「肚子裡有塊肉」，美圖連發讓網友們噴鼻血大讚。

艾妃昨(5)日趁著好天氣出來跑山，標記#北宜公路並寫道：「從前看不起吃軟飯的男人，現在只恨自己沒辦法讓男人吃軟飯(笑)。我是脂肪做的，脂肪怕熱」；畫面中她騎著紅白色的D牌潮重機，身穿短版白上衣小可愛露出側邊G級兇器，黑色安全帽、皮手套及皮褲盡顯女神霸氣。網友回應：「不好意思我喜歡硬的飯」、「但我比較喜歡吃麵欸」、「沉迷男色的每一天w」、「因為吃奶…」、「我笑了」。

艾妃今(6)日則補發一張同姿勢、側後方角度的照片，比起前一張的正側方視角，這張照片則讓她的S形曲線更加耀眼，黑色皮褲在陽光直射下格外耀眼，豐美的蜜桃臀即便不露臉也魅力十足；艾妃雖頭戴安全帽看不清楚全臉，但從旁側露的雙辮子則展現了俏皮風，整體搭配性感兼具可愛。

艾妃寫道：「這肚子15分鐘前吃了一碗牛肉麵」，可能是她覺得自己在照片裡的胃部微微凸起？粉絲們看了噴鼻血大讚：「超美」、「漂亮」、「火辣辣的！」、「好帥」，也有人搞笑搭腔：「不只一碗吧」、「肚子看出來有飽」、「還是小蠻腰啊」、「古錐小肚肚」、「哪裡有肚子！？」，不到半天便破3千讚。

艾妃在北宜公路騎車已有多年經驗，IG上也經常能看見她騎車兜風的美照，可說是兼具性感與帥氣於一身，總引來不少網友瘋讚：「這叫騎車？開車的人怎麼專心」、「這絕對是北宜公路上最美風景」、「想給你載了」、「其他用路人很危險啊」，每每發布影片美照總是話題不斷。