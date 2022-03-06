台中市今天（6日）下午興中街一棟地下1樓、地上7層樓高的住宅驚傳大火，釀7死7傷悲劇。經查該棟大樓為屋齡35年的老舊建築，前身是印象大飯店，還有偷情飯店之稱，目前改為出租套房，屋頂一層被查獲是「既存違建」。

據了解，興中街這棟失火大樓前身為「印象大飯店」，過往曾被稱為偷情飯店，後來改為套房出租，共計有41間套房。房仲透露，一間房租大概5000到7000元左右。

至於該棟大樓是否違建？台中市政府回應，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。另涉違建部分，都發局於98年4月2日曾查報屋頂一層違建在案，屬既存違建，另外是否為日租套房，經查詢，觀旅局未曾接獲民眾檢舉中區興中街93號經營日租套房，從106年至110年期間，亦無裁罰紀錄。

台中市政府強調，關於火災真正的起火點和起火原因需再進一步鑑識釐清，目前最重要的是先請醫院治療傷者，然後協助往生者的家庭度過難關。