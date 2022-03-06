俄羅斯獨立人權媒體「內幕」(OVD-Info)表示，俄羅斯各地都有反戰抗議活動，包括太平洋港口城市海參崴，以及西伯利亞城市伊爾庫茲克(Irkutsk)等49個城市，都發生抗議活動，約有2500人在隨後遭警方逮捕拘留。

半島電視台(Aljazeera)報導，OVD-Info稱，從海參崴到伊爾庫茲克等城市，都有幾百人聚眾抗議普丁政府對烏克蘭的軍事行動，反對派活動人士，也發布了他們的抗爭過程影片放到社交媒體上，並呼籲更多人一起上街頭抗爭，形成力量才能阻止政府。

俄羅斯政府當局沒有立即發表評論，但是在星期六，內政部警告說，「任何企圖舉行未經授權的抗議活動都會被鎮壓，並追究發起者、組織者的法律責任。」

OVD-Info 稱，截至莫斯科時間星期日下午2點20分，已有2502人被捕，有些人被勸回，總計自2月24日入侵戰爭開始以來，參加反戰抗議活動的總人數超過1萬人。

社交媒體上的一段影片顯示，一名抗議者在遠東的伯力一個廣場上手舉標語，並大喊：「不要打仗！各位怎麼不感到羞恥」，然後兩名警察粗暴的逮捕了他。

警察用擴音器警告人數不多的抗議者：「你們的活動未經批准，現在請立即解散。」

More than 2,000 arrested at anti-war protests in Russia

在監獄裡的俄羅斯批評家納瓦尼(Alexei Navalny)，呼籲更多俄羅斯人起身舉行抗議活動，反對入侵。他說：「因為普丁，使得俄羅斯的形象一落千丈，現在很多人一說起俄羅斯就想到戰爭。這是不對的！我們必須告訴大家，攻擊烏克蘭的是普丁，而不是俄羅斯。」

不過，據莫斯科官方的民調機構則稱，自入侵戰爭以來，普丁在俄羅斯的支持率大幅上升。州民調機構 VsTIOM 表示，總統的支持率從開戰以來，上升了6個百分點，達到70%。

俄羅斯議會杜馬通過一項法律草案，媒體要是發布關於俄羅斯入侵的假新聞，媒體立即停運，負責人面臨最高15年的監禁。

許多俄羅斯獨立媒體選擇先關閉， Novaya Gazeta報紙表示，根據新法律，他們只能停止報導烏克蘭的戰爭。