台中市興中街6日發生大火，搶救過程中有三名受困民眾站在高樓層外的窗台，其中一人墜落，幸有路旁轎車緩衝，送醫後無生命危險，另外2人由雲梯車救下，消防隊一共在火場救出8人，其中一名六十五歲婦人在今晚六點多被找到時因躲在三樓浴室中，已無生命跡象。（陳界良攝）

台中市興中街6日發生大火，搶救過程中有三名受困民眾站在高樓層外的窗台，其中一人墜落，幸有路旁轎車緩衝，送醫後無生命危險，另外2人由雲梯車救下，消防隊一共在火場救出8人，其中一名六十五歲婦人在今晚六點多被找到時因躲在三樓浴室中，已無生命跡象。（陳界良攝）

台中市興中街6日發生大火，搶救過程中有三名受困民眾站在高樓層外的窗台，其中一人墜落，幸有路旁轎車緩衝，送醫後無生命危險，另外2人由雲梯車救下，消防隊一共在火場救出8人，其中一名六十五歲婦人在今晚六點多被找到時因躲在三樓浴室中，已無生命跡象。（陳界良攝）

台中民宅大火! 濃煙爆竄 6樓住戶難耐高溫跳窗 緊急送醫搶救

台中市中區興中街一棟地上7層、地下1樓的住宅大樓，當地民眾表示，該大樓以前是賓館，被稱為「偷情飯店」，7個樓層改成41間套房出租，消防局最近一次檢修申報記錄為去年9月20日合格申報，不料6日下午4時30分發生火警，造成6死慘劇。

「早就感覺一棟7層樓大樓，擠進41間套房會出事！」附近居民表示，41間套房好像沒住滿，每一間套房的租金大約在5000元至7000元，能在市中心租到這種價錢套房，租客不間斷。

1名逃到1樓的住戶說，平常出入方便就租下，當他看到3樓整個冒黑煙，就狂奔下樓，和火神搶時間，「火就一直燒起來了，趕快跑了逃過一劫」。

市府表示，中區興中街93號集合式住宅大樓火災事故，該大樓領有「75中工建使字第3445號」使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。

針對涉違建部分，市府都發局表示，這棟建物在2009年4月2日曾查報屋頂加蓋違建在案，屬既存違建，由於該案件真正的起火點和起火原因為何，需再進一步鑑識釐清。

該建物7層樓擠進41間套房，被質疑是否為日租套房？市府觀旅局指出，未曾接獲民眾檢舉經營日租套房，從2017年至2021年期間，亦無裁罰紀錄。

地下1樓的住宅大樓，6日發生死傷慘重的火警，市長盧秀燕晚間趕赴現場關心災情時表示，因為火勢剛熄滅，大樓是老舊建物，裡面有隔間，消防弟兄繼續清查。

盧秀燕昨晚也到醫院探視傷者，請醫院進一步加強治療，安慰受傷民眾，前最重要的是先請醫院治療傷者，協助往生者的家庭度過難關，另外有29人是這棟大樓住戶，已有區公所協助安置，由於該棟大樓屋主也受傷，目前在醫院救治，火災原因待檢警進一步調查。

柳川里長蔡翠碧表示，這棟建物以前是賓館，後來結束營業改成出租套房，火燒起來不到10分鐘，5、6樓就被濃煙包圍，令她氣憤的是，莊姓女房東做資源回收把一些報紙雜物塞滿樓梯間，可能因此造成逃生困難。

警方說，日前才配合環保局清潔隊將該名房東囤積的雜物清運離開，轄區都有做經常性巡邏，未發現閒雜份子出入。

大樓燒出這麼多條人命，在地民眾表示，這大樓是35年老舊建物，本來是一家賓館，也有人稱為「偷情飯店」，當初興建地下1樓、地上7樓建築風光落成，不料35年後發生祝融之災。