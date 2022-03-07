菲律賓駐台代表費南德今天說，由於台灣不是WHO會員，目前持台灣核發的疫苗接種證明入境菲國仍須隔離，但台菲雙方預計8日前相互採認數位疫苗證明，即可解決這個問題。

菲律賓台商總會今天舉行總會長、監事長和青商會長交接典禮，由李欣芬接任第41、42屆總會長，謝嘉卿接任監事長，林南宏接任青商會長。中華民國駐菲代表徐佩勇和費南德（Wilfredo B. Fernandez）等人出席。

針對台灣旅客反映入境菲律賓時，持台灣核發的國際預防接種證明需隔離6天5夜，費南德接受中央社記者訪問表示，由於菲國政府跨部門抗疫工作小組將台灣列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）低風險的「綠色」地區，自台灣入境菲國旅客應無需隔離。

不過，費南德說：「問題在於台灣不是世界衛生組織（WHO）會員，你們沒有WHO的疫苗卡。所以我們試著說服我們的政府接受台灣的疫苗接種卡。」

他表示：「這項舉措是由台灣政府決定他們是否接受我們的疫苗卡。一旦它（菲律賓的接種證明）被接受，菲律賓自動就會接受你們的（接種證明）。」

費南德說，菲律賓需要台商來此親眼目睹這裡有哪些機會，也需要台灣旅客來觀光，因為疫情爆發前，台灣是菲律賓第5大旅客來源地。因此，徐佩勇和他都努力推動台菲互認疫苗接種證明和數位疫苗證明，「據我所知，事情會在週二（8日）前解決」。

他表示：「我們也期待台灣放寬隔離措施，因為即使我們開放邊境，台灣人也會對造訪菲律賓感到遲疑。因為他們回台灣後，仍然需要隔離。」

費南德說：「所以實際上球在你們手上，不在菲律賓手上。」

新任菲律賓台商總會青商會長林南宏說，台灣民眾反映，如果拿台灣的國際預防接種證明來菲律賓，一定要先訂6天5夜的防疫旅館，否則無法登機。但實際入境時，在馬尼拉國際機場不同的航廈，有人被要求隔離，也有人不需要隔離，希望台菲雙方盡快互認疫苗接種證明，解決民眾無所適從的問題。