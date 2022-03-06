超商的烤地瓜好吃又便利，許多人都會買來當早餐吃，不過由於地瓜皮不是很好剝，有網友好奇詢問，烤地瓜的皮到底能不能吃？結果意外釣出曾在超商工作的店員，透露烤地瓜的處理流程，曝地瓜皮能不能吃的最大關鍵，要看一個地方。

一名網友在網路論壇《Dcard》發文詢問，「請問超商的烤地瓜，你們會吃皮嗎？」並說他都會吃，但還是希望有在超商工作過的人，可以確認地瓜皮是乾淨的，讓他安心一下。

網友PO照詢問，超商的烤地瓜，大家會吃皮嗎？(圖/截自Dcard)

貼文曝光後引起熱議，不少網友紛紛回應「我都直接吃」、「我也都會吃，我覺得皮很好吃欸」、「我也直接吃，主要是懶得剝皮」、「皮是精華，超好吃」；也有人說「有皮的口感我真的無法，一定剝好剝滿」、「除非冷凍的，不然都會剝皮」。

有內行人指出，全家便利商店的現烤地瓜有三種，一種是冷凍洗好的，一種是生的帶土，要自己洗的，一種是生的已經洗好的，三種都有店家在用，有些店員會用菜瓜布刷，但是要看店，而且也不知道菜瓜布有沒有刷過其他地方。

貼文也釣出正在全家工作的店員解答，全家的地瓜有分冷凍一包一包進貨的地瓜，拿出來直接正反面烤15分鐘的；也有一箱一箱的生地瓜，要先用一個全新的菜瓜布將表面刷乾淨，再烤30分鐘，因此建議全家的冷凍地瓜可以安心吃，至於如果沒有冷凍，那就要看店員是怎麼把泥土刷乾淨的，皮能不能吃，關鍵就是要看店員的清潔方式。