台中市中區興中街住宅大樓大火，至今晚11時已釀6死6傷，消防人員在3樓浴室發現一名65歲婦人，無生命跡象，送醫後仍宣告不治，引起網友關注討論，直呼「宣導很久不要躲浴室了」、「躲浴室是錯誤的」，而內政部消防署曾列火災逃生5件不可做的事，不可躲在浴室就是其中之一。

65歲婦人躲在浴室內喪命，引起PTT網友對火災避難的討論，「躲浴室是錯誤的」、「很多罹難者都是死在浴廁裡」、「真的別躲浴室，浴室都配塑膠門會融化啊」、「浴室有水燒不死，但會嗆死」、「先找對外通道，然後想辦法阻隔濃煙才是最好活命的方法」。

其實內政部消防署先前就曾闢謠，指出火災不可躲浴室的3原因，浴室門及天花板一般大多為塑膠材質，會因高溫熔化變形，無法有效阻隔濃煙；排水口設有「存水彎」的隔氣設計，不會有新鮮空氣流入浴室內；浴室常無對外窗戶，無法對外呼叫求救。

內政部消防署也宣導火災逃生觀念「5不可」，包括不可搭乘電梯逃生、不可躲在浴室、不可用塑膠袋套頭、不可收拾財物延誤逃生時間及不可浪費時間尋找濕毛巾延誤逃生時間。

內政部消防署宣導火災逃生避難流程，應優先往下逃生，或關門塞門縫阻隔火煙向外求援。（內政部）

正確火災逃生避難流程，應是優先往1樓逃生，若火在門外無法往1樓逃生，應關門塞門縫阻隔火煙侵入，並往離火煙最遠的居室關門避難，儘量選擇有對外窗戶居室，撥打119求救。