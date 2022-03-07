男女朋友在「嘿咻」的時候，尤其女生要好好保護自己，有位正妹上網發文，她表示與男友在「活塞」運動時，感覺有東西流出來，但男友卻回「不會啦！我射出來會有感覺的」、「吃避孕藥就好」，運動結束後見男友倒頭就睡，讓她感到非常心痛，並表示要叫醒男友提分手；網友留言表示「給他一支兩條線的驗孕棒」、「妳自己要無套的」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示遇到「射後不理」的男友，她先坦承願意讓與男友無套進入，然而在做「活塞」運動時，她感覺到有液體流出，立刻要男友停止動作，並向男友提醒「感覺有東西流出來，會不會懷孕」，但卻接收到男友回應「不會啦！我射出來會有感覺的」、「吃避孕藥就好，不要這麼擔心好嗎」。

正妹表示男友「嘿咻」完倒頭呼呼大睡，她對男友不負責任的態度感到非常灰心，她表示很在意男友「插進去了卻不負責」，她也承認活該遇到射後不理又不負責任男人，只用吃避孕藥了事，她因此下定決心叫醒男友後提分手。

文章一出，網友紛紛回應表示「我認為妳該嚇嚇他，給他一支兩條線的驗孕棒」、「一點點前列液可能無感覺，但射精出來一定有感，這個男的也渣渣，放了吧」、「幸好清醒了」、「真的不要在那邊怪都遇到垃圾，妳自己要無套的」、「他也只能說吃藥啊！不然你還想要他幹嘛，無語」、「全程都戴才是正確的喔，吃事後會傷身捏」、「恭喜當單親媽媽」。

正妹表示男友無套「射後不理」；網友要她送男友2條線驗孕棒。（翻攝自Dcard）