以下的報導與台灣的0303停電沒有直接關係，只是剛好在此時發表。英國諾丁漢大學(University of Nottingham)的研究表明，饋入主要電網的可再生能源(包括風能、太陽能)，因為供電一直處在不穩定狀態，是電力系統的不安定因子，也就可能導致電力系統的故障率。

科技探險(techxplore)報導，諾丁漢大學的數學家，分析智慧電錶的資料來調查供電網路如何隨時間變化，以及出現電力波動時候，與哪些電力有關係，結果發現饋線中愈多太陽能電力，會使電網更容易出現故障。

英國正在推動可再生能源發電，在政策鼓勵下，有超過100萬個小型太陽能光電 (PV) 系統設立在英國各地，所謂小型太陽能，是指分散安裝的，比如空地、屋頂、原野的這一類，這些小功率太陽能發電輸出低，也更為間歇性，通常不是自用，而是匯入電網中整理。

然而，由於太陽能光電受到季節、與氣象條件的影響，因此發電波動率很大，也就使電網面臨系統故障的風險。

諾丁漢大學研究員奧利佛‧史密斯(Oliver Smith)是研究團隊領導人，他解釋說：「家庭屋頂的電力先存儲在家用電池中，而多餘的就流入供電網路裡，這些不穩定的電力很大程度的造成電力系統的負擔。」

他認為，如果是先把光電充進電池裡，再由電池的電力，供應給網路系統，這樣會穩定的多。

奧利佛說：「解決這一問題的其中一種方法，是安排太陽能家戶在特定時間，從家用電池釋放存儲的光電能量。這樣可預期的電力會比較穩定，也才能降低電力系統故障的風險。」