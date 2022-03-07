俄羅斯與烏克蘭戰火持續延燒，媒體人吳子嘉6日在網路節目稱，俄烏之戰，其實是俄羅斯總統普丁和美國總統拜登兩人的對決，最後鹿死誰手，當然是拜登贏。來賓國民黨台北市議員徐巧芯則分析，以色列總理班奈特近日飛往莫斯科會見普丁出手調停，將有助於第3輪談判推動，可能會有比較快的進展。

媒體人吳子嘉在其主持網路節目「董事長開講」預測，俄烏之戰，其實是普丁和拜登兩人的對決，最後鹿死誰手，當然是拜登贏。

來賓徐巧芯指出， 6日開始已經開始進入很關鍵的「第3方協調期」，而美國在這場戰爭中，不方便直接和俄羅斯談判，若沒談妥事情會變得很大，因此由盟邦以色列總理班奈特出手調停，由他親自飛往莫斯科與普丁會談3小時，而以色列多是猶太人，其人口組成有5分之一都具有俄羅斯和烏克蘭血統，因此論血緣和歷史背景，都是有其意義的。

徐巧芯續指，美俄直接談判，恐會導致伊朗的核協議遭受影響，那首當其衝的就會是以色列。因此，以色列總理班奈特才會先赴莫斯科和普丁談判，再飛往德國和德總理蕭茲談，再打給烏克蘭總統澤倫斯基。

徐巧芯強調，有第3方介入調停，俄烏第3輪談判就可能會比較有進展，但如果沒有談成，對俄烏將出現很大的變數。