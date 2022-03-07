台中市中區一棟大樓發生嚴重傷亡的火警，市府表示，該起案件真正的起火點和起火原因需再進一步鑑識釐清。（記者爆料網提供／盧金足台中傳真）

台中市中區興中街一棟地上7層、地下1樓的住宅大樓6日發生重大火警，釀成6死6傷慘劇，有人指為高雄造成46死的「城中城社區」翻版，但目前市府都發局調查，該大樓只有頂樓加蓋是既存違建，市府表示，高雄城中城大火是危老建築，台中火災是例行公安檢查合格的合法建築，並非是城中城翻版。

市府表示，該棟大樓是有建照的「合法建築」，只有頂樓加蓋，初步了解並不是在火勢範圍，該大樓例行公安檢查都有進行，最近一次消防安全設備檢修申報記錄為去年年9月20日合格申報。

市府說，從6日下午4時30分大樓起火通報後，消防隊立即到現場搜救，下午4時45分就救出兩名傷患送醫，大約下午6時27分控制火勢，隨即逐層搜救，下午6時40分還從電梯中救出受困2個小時的女房東，其餘住戶市府也安置的簽約旅館做為臨時住所。

針對中區興中街93號集合式住宅大樓火災事故，經查該大樓領有75中工建使字第3445號使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。

另涉違建部分，都發局指出，2009年4月2日曾查報屋頂一層違建在案，屬既存違建，另外是否為日租套房，觀旅局表示，未曾接獲民眾檢舉中區興中街經營日租套房，從2017年至2021年期間，亦無裁罰紀錄。

市府表示，該起案件真正的起火點和起火原因需再進一步鑑識釐清，目前最重要的是先請醫院治療傷者，協助往生者的家庭度過難關。