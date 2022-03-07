國防部推動14天新制教育召集，被封為「史上最硬教召」首梯人員報到，引發關注。至於為何又要教召？軍事分析家施孝暐表示，新制教召的實施跟美國關係很大。美國希望如果真的發生軍事衝突，後備兵也要能發揮一定程度的戰力。

施孝暐6日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，新制教召的實施跟美國關係很大，美國要台灣建立不對稱抗擊能力。這幾年，美國賣給台灣武器，其實很大一部分是希望台灣抵抗作戰，如果真的發生軍事衝突，不要等對方上岸，也要打到駐營地後面一段。

施孝暐舉例表示，例如台灣西部第一線就是台15線、台61線，第二線就是省道、國一，再來就是台3線，台3線是最後一道防線。在這幾道防線之間，美國希望台灣不要正規軍打完就算了，後備軍人也要好好維持戰力；也就是說，如果攻擊軍來了，不可能大部分兵力能夠直接衝進來，後備兵也要能夠發揮一定程度的戰力。

施孝暐接著表示，這些年來，美國看我們的漢光演習，總是覺得台灣的後備部隊，不管是動員、組訓，問題都非常大，他們甚至質疑台灣的後備軍人能用嗎？他們充滿問號。不過，美國後備軍人能用嗎？施孝暐說，他也是充滿問號，他看過很多次美軍演習，也是有動用到後備人員， 比如他採訪演習時，負責接待的新聞官很多其實是預備役。