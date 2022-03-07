台中市中區興中街老舊住宅大樓6日下午4時許發生火警，警消獲報到場救援時，一對男女拉著鐵窗、站在6樓遮雨棚上等待救援，畫面十分驚險。所幸2人被雲梯車成功救援，只有嗆傷與手腳擦傷，並無大礙，幸運撿回一命。

發生火災的是一棟屋齡35年，地上7層、地下1層老舊建築物，頂樓加蓋一層證實是違建，警消到場，熊熊火舌與濃煙竄出，更驚險的是，竟有一對男女拉著鐵窗、站在6樓遮雨棚上等待救援，警消立即出動雲梯車順利救援，其中50歲男子吸入性嗆傷，48歲女子吸入性嗆傷、手腳擦傷，送中國附醫。女子獲救全身發抖直呼「好冷」。

另一個驚險場景則是，一名男子疑似忍受不了高溫，等不及消防人員佈署好安全逃生氣墊，就從6樓向下一躍，直接重摔路旁轎車，轎車車頂還被撞凹一個大洞，現場目睹民眾嚇到尖叫。幸運的是，這名男子雖然頭部、腰椎、顏面等多處受傷，但沒有生命危險。還有另一名男子跳下時撞到機車，警消趕緊將他送醫救治。