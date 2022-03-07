穿戴式裝置將持續不斷地檢查你的健康狀況GAFA也正在跨足醫療保健領域。關鍵字是數據雲端（data cloud）。今天你去醫院時要先填寫問診單，接下來才會開始接受檢查。但其實有很多資訊（數據）不必在每次去醫院時以手寫的方式更新。

例如，Apple Watch這時候就能發揮很大的作用。使用者可以將平日定期測量的重要資訊記錄在iPhone，去醫院的時候，只要把iPhone跟醫院的設備做連接就完成了。

這樣不僅節省時間，還可以減少記錯的風險。畢竟只要是人就容易出現記憶出錯的情況。此外透過管理累積下來的數據，便可以即時、準確地確認過去的就醫紀錄、病史和用藥情況。

谷歌已經公開宣佈跨足醫療保健領域，但蘋果公司不同，他們對自家的醫療領域相關事業守口如瓶。接下來雖然只是個人猜測，但我認為蘋果公司考慮到了上述未來的可能性，所以才致力於開發Apple Watch。

從Apple Watch第4代開始，支援心電圖及心跳數測量功 能。Apple Watch第6代開始更追加了可以測量血氧濃度的功能，並取得了醫療器材的許可。而Apple Watch測量血氧的功能，也有助於新冠疫情期間患者監測自身的身體狀況。2020年9月，Apple Watch也取得了日本的醫療器材許可證。這意味著蘋果公司積極拓展日本醫療市場的野心。

至於谷歌也不甘示弱，他們宣布將於2019年秋季收購一家名為Fitbit 的公司，該公司正在開發一款類似Apple Watch的穿戴式裝置。谷歌正在推動一項名為「Google 健康」（Google Health）的服務，像Apple Watch一樣測量生命徵象23（vital signs），並利用獲得的數據來促進健康。未來每個人都將戴著穿戴式裝置，如Apple Watch或Fitbit。從這些裝置中獲得的健康數據將被用於提供醫療保健服務。這就是即將到來的未來。

穿戴式裝置還有其他優點，像是使用者可以不斷監測自己的健康狀況，健康狀況不佳的人將開始自發性地運動。這股趨勢之下人們也會更加關心自身健康，例如重新審視自己的飲食習慣等等。

未來的醫療保健型態，對與醫療產業關係密切的保險業來說也是一個好消息。保險業擔心人們會因為有了保險，而疏於注意自身健康，最後造成生病的結果。隨著這類人的增加，保費也會變得更高。就這點來看，蘋果公司和谷歌的醫療相關服務對保險業來說有很大的幫助。因此我認為未來保險公司有可能將這些穿戴式裝置免費贈送給客戶。

亞馬遜在2020年已經發表了一項醫療保健相關的裝置，即智慧手環Amazon Halo。由於亞馬遜已經跨足了保險業，所以他們未來很有可能以這種方式進入醫療保健領域。而且我認為亞馬遜未來將和競爭對手一樣，將跨足穿戴式裝置的開發。

●傳統醫療器材製造商將被淘汰出局

醫療資訊的雲端化並不僅限於平常的生命徵象檢查。我相信未來所有醫院的檢測設備，包括磁振造影（MRI）等設備都需要與雲端連接。我認為這一趨勢將在2025年左右開始出現。

假設有一個疑似罹患癌症的病人，他幾年前做過一次磁振造影。而現在有人認為，說不定他那時就已經患有癌症。

如果我們能拿過去的影像和現在的影像來做對比，就能做出更可靠的診斷。雲端將是管理和提供這類影像的重要必須科技。在2025年的未來，人工智慧將能夠分析影像作出癌症診斷。

如果收集到的病人數據越多，就越能從統計數據上瞭解哪些族群容易罹患特定疾病。只要資料庫的數據足夠，就能為那些風險高的人提供預防性治療。

正如你所看到的，資料科學將幫助醫療保健領域更加進化。

反過來說，缺乏資料科學能力的醫療機構和醫療器材製造商即將被淘汰。

目前只有少數磁振造影成像上傳到雲端，但在未來的醫療產業，所有的醫療儀器設備都必須連接到雲端。醫療器材製造商自然明白，這樣的未來即將到來。

但大多數的醫療器材製造商對數據雲端都不甚了解。這就是為什麼他們與歐洲最大的軟體公司SAP等公司合作，開發雲端醫療儀器設備。

然而，對於雲端專家蘋果公司和谷歌來說，從頭開始開發以雲端為重點的醫療器材會更快、更便宜。這與特斯拉和傳統汽車製造商之間開發風格差異的邏輯完全相同。

這就是為什麼現有的傳統醫療器材製造商將被淘汰，或只能被迫幫蘋果公司和谷歌代工（Original Equipment Manufacturer，OEM）。我在此預測，這樣的未來將會來臨。而未來微軟也將靠著HoloLens跨足醫療器材市場。在一場2019年2月於歐洲舉辦的活動中，就有出現醫師們戴著HoloLens示範如何進行自動診斷。未來醫師佩戴類似HoloLens的裝置將變得很普遍。當病人進入診間時，裝置將自動識別個人資訊，並同時將像是病歷等醫師診療所需的資訊，同步顯示在醫師前方。像這樣的未來將要降臨。

蘋果公司與其他公司的不同之處在於，他們可能會建立一家幫助促進健康的蘋果健身中心（Apple Wellness Center）。不過經營此設施的利潤很低，所以他們的目的不在賺錢。蘋果公司真正目的是展示自家的世界觀。事實上，他們已經發表了專為Apple Watch量身打造的健身訓練體驗服務Apple Fitness+。蘋果公司計畫於2022年在位於美國德州奧斯汀（Austin）的新大樓中開設一家酒店，這間酒店目前還在建造中。本著這種精神，他們將會盡可能提供房客自家的醫療保健技術和服務。未來有極大的可能會出現這樣的蘋果健身中心。

(本文摘自《宇宙時代全球經濟新霸主》/商周出版)

【內容簡介】食、衣、住、行、物流、醫療、金融、影視產業……

新趨勢，新戰略，決定世界新樣貌！

新冠疫情讓科技的進化加速10年！

2020年1月，亞馬遜在一年一度的科技節CES上宣佈展示Alexa和加油站之間的通信服務。

此前Alexa只與屋內的人們交流，宣佈Alexa與戶外交流，說明亞馬遜願意從整個城市獲取數據資料，拓展業務。

科技的發展正在改變商業，甚至改變我們的生活。

【作者簡介】山本康正（Yamamoto Yasumasa）

1981年生於日本大阪府。於東京大學獲得碩士學位後，進入紐約某金融機構工作。並在哈佛大學研究所取得理學碩士學位。碩士畢業後進入谷歌（Google），在金融科技（FinTech）、人工智慧（AI）等領域，推動日本企業的數位化。在「US-Japan Leadership program」中擔任研究員後，於2018年成為DNX Ventures 風險投資的工業合夥人。除了自己是風險投資家外，也為矽谷的風險投資公司提供諮詢。另外他也是哈佛大學的客座研究員，以及京都大學綜合生存學館研究所的特聘副教授。著有《下一個科技將如何改變世界》（暫譯，講談社出版）和《矽谷VC看見了什麼》（暫譯，東洋經濟新報社出版）。