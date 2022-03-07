特斯拉的電動車是一個很好的例子。它可以透過網路連接雲端，約每兩個月更新一次軟體，增加新功能。而每一次更新都會讓車子的表現越來越好。

降低電池耗電速度、減少充電次數、加強刹車性能等等。

車輛只要更新軟體，就能輕易提升品質，這是過去汽油車辦不到的事。

我認為未來所有的汽車都會像特斯拉一樣，反過來說，那些無法連網、無法更新的汽車在未來會被淘汰。

問題不僅出在軟體更新上，特斯拉甚至還會定期更換硬體和半導體。在未來，自動駕駛將變得很普遍。但由於自動駕駛技術尚未成熟，未來還會繼續進化，半導體將無法承受數年後的最新自動駕駛技術。

然而跟個人電腦和智慧型手機比起來，汽車是相當昂貴的，故更換全部硬體，也就是車輛本身是件相當困難的事。因此特斯拉只更換與自動駕駛技術相關的電腦。這是一項只有特斯拉才辦的到的服務。因為他們的想法是「在電腦上加裝車輪」，重點在電腦上，所以這對使用者來說是一項高價值的服務。

縱觀特斯拉的發展歷史，我認為他們不認為自己是一家汽車製造商。在我看來，特斯拉發展的事業打從一開始就與傳統汽車製造商不同，所以他們也理所當然地不認為自己是汽車製造商。

要如何才能使客戶舒適地乘車？不論軟、硬體好壞，重點是該怎麼提供客戶愉悅的使用體驗？正是因為特斯拉將重點放在這兩點上，所以他們才會提供許多與汽車性能沒有具體關係的服務。

不只是特斯拉，連鎖披薩業者必勝客（Pizza Hut）和豐田汽車正在合作開發一款可以在運行過程中自動烘烤披薩的汽車。

如果成功的話，不僅能提升披薩的外送速度，而且因為是自動烘烤，也可以進一步降低人事成本。

如果無人駕駛普及，乘客將不再需要在意司機的存在。未來的無人駕駛計程車將可以配備車內卡拉OK等功能，特別是長途旅行，實現的可能性非常高。

過去的汽車製造商往往只注重提高車體性能，如引擎性能、座椅舒適度和操縱性等。即使在科技發展的過程中也是如此，進化到了電動車階段，他們仍舊只關注馬達性能。

某些汽車製造商批評特斯拉乘坐起來並不舒適，但我認為這不是未來汽車的重點，我認為特斯拉正朝著正確的方向發展。

特斯拉將毫無疑問地成為汽車製造商的標杆，這點從公司市值和銷售額來看是顯而易見的。

當然也有一些傳統的汽車製造商，像是賓士和寶馬，正在努力開發像特斯拉一樣可以更新的車輛。那是因為他們相信這類車將成為未來標準。

另一方面，日本國內的汽車製造商就像之前的索尼一樣，因為原本硬體工程的存在感太強烈，導致他們錯過了這股趨勢。

即使他們有既優秀又具趨勢敏銳度的軟體工程師，但由於管理階層中幾乎沒有懂軟體的人，那些優秀工程師也會感到失望而離開。這就是日本汽車製造商今日位居劣勢的原因。

未來所有的汽車都將會像特斯拉一樣，可以進行更新。雖然2025年可能尚無法完全實現，但它將是未來的趨勢。

(本文摘自《宇宙時代 全球經濟新霸主》/商周出版)

【內容簡介】食、衣、住、行、物流、醫療、金融、影視產業……

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新冠疫情讓科技的進化加速10年！

2020年1月，亞馬遜在一年一度的科技節CES上宣佈展示Alexa和加油站之間的通信服務。

此前Alexa只與屋內的人們交流，宣佈Alexa與戶外交流，說明亞馬遜願意從整個城市獲取數據資料，拓展業務。

科技的發展正在改變商業，甚至改變我們的生活。

【作者簡介】山本康正（Yamamoto Yasumasa）

1981年生於日本大阪府。於東京大學獲得碩士學位後，進入紐約某金融機構工作。並在哈佛大學研究所取得理學碩士學位。碩士畢業後進入谷歌（Google），在金融科技（FinTech）、人工智慧（AI）等領域，推動日本企業的數位化。在「US-Japan Leadership program」中擔任研究員後，於2018年成為DNX Ventures 風險投資的工業合夥人。除了自己是風險投資家外，也為矽谷的風險投資公司提供諮詢。另外他也是哈佛大學的客座研究員，以及京都大學綜合生存學館研究所的特聘副教授。著有《下一個科技將如何改變世界》（暫譯，講談社出版）和《矽谷VC看見了什麼》（暫譯，東洋經濟新報社出版）。