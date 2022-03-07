福特周三（2 日）宣布調整組織架構，將電動車與傳統燃油車事業分拆兩個部門。福特電動車部門命名為「Ford Model E」，意外扯出與特斯拉執行長馬斯克一段過往，原本特斯拉要將第三款車取名「 Model E」，與之前推出Model S和Model X，三款車名字連起來就是「SEX」，但福特威脅馬斯克，若使用Model E商標將提起訴訟，馬斯克只好作罷，最後將第三款車命名Model 3。

BusinessInsider報導，福特周三宣布業務部門大改組，分拆後的

燃油車部門稱為「Ford Blue」，電動車部門則稱為「Ford Model E」，兩大事業各自獨立運作，但共享相關技術和善用規模，推動營運改善。

福特電動車部門Model E的名稱竟扯出與馬斯克交手的插曲。在特斯拉推出Model S和Model X後，馬斯克曾計畫將第三款主力車型命名為Model E，這樣三款車型的名字連起來就是「SEX」，但這個計畫最終未能實現。

在10多年前，福特得知特斯拉打算推出Model E，於是打電話給馬斯克，威脅說如果特斯拉使用Model E商標，就要提起侵權訴訟，之後特斯拉與福特在2010年簽訂一份合約，禁止特斯拉使用Model E名稱，兩家公司才解決這場爭議。

福特去年電動車產量為6.4萬輛，預期到2026年將生產200萬輛電動車，營業利益上調至10%。