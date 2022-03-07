來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布生肖屬牛、虎、兔、龍、蛇的人本周最幸運，事業運、財運都明顯上升，每天都順心如意。

▍1.生肖牛

屬牛人本周無憂無慮，非常自在，工作生活都順心。財運呈上揚的趨勢，多加努力有望增加收入，可謂是財源廣進。事業逐漸步上軌道，多向前輩請教，能取得傲人成績，人前大放異彩，人氣高漲。

▍2.生肖虎

屬虎人本周是發財的天賜良機，要好好把握，有機會在短時間內賺大錢。多出去走走可遇到貴人，得到幫助和指點，日子輕鬆美好，充滿希望，錢財輕輕鬆鬆到來，有資金進帳，可用來投資，讓財富滾動起來，源源不斷。

▍3.生肖兔

幸運的屬兔人本周能得到上天的獎勵，無論做什麼事都特別順，羨煞旁人。職場運大好，完美發揮自身才華，做事變得順利，並且有貴人的提點，往正確的方向努力，更容易獲得成功。事業高升，前途明亮，生活越來越充實。

▍4.生肖龍

屬龍人本周運氣好，所有計畫能順利實現，步步高升不再是夢，工作發展順利，實力充分發揮，受到大家的讚賞，每天都充滿自信，財運也很好，以往的努力獲得回報，一整周都很順遂。

▍5.生肖蛇

聰慧的屬蛇人做事十分認真，絕不會草率行事，本周適合規劃自己的財務，定會收穫滿滿，做生意者盈利豐厚，客似雲來，經營有方。上班族擅長與人溝通，業績非常好，求財工作都有滿意結果，好消息一個接一個。

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