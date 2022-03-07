YouTube頻道「Pan Piano」是辣妹美女鋼琴師「小P」所經營，雖然她「全身」入鏡彈琴卻從不露臉，憑藉精湛琴藝與超火辣好身材Cos穿搭，狂吸308萬人訂閱，人氣極高。PTT鄉民曾瘋傳疑似小P過去的正臉照，當時引爆一陣網路熱議，但她沒正面回應，昨(5)日上架最新影片《進擊的巨人》7曲連彈，並握拳擊胸「獻出心臟」，熱血、性感又多才的模樣征服所有粉絲。

小P昨(5)日上架YouTube頻道最新影片，內容是日本神動漫《進擊的巨人》裡的曲子，從標記可看出7支曲目的名稱：「#進撃の巨人 #紅蓮の弓矢、#自由の翼、#心臓を捧げよ、#RedSwan、#憧憬と屍の道、#僕の戦争、#TheRumbling、#AttackonTitan、#弾いてみた」。

（影片來源取自《Pan Piano 》若有移除請見諒）

小P今(6)日則在IG貼出一張美照，除了同樣標記介紹上架曲目外，更身穿黑色性感三點式比基尼入鏡，脖子上圍了故事男主角「艾連」給女主角「米卡莎」所圍上的紅色圍巾，可看出她所Cos的正是這位強悍又揪心的女主角；小P站在鋼琴前，握起右拳放在左胸前，這是故事中調查兵團為拯救同胞「獻出心臟」的誓言。

網友對她的才色雙全爆讚：「感覺鋼琴不是鋼琴了（像巨人的牙齒嗎？）」、「妳的衣服跑哪去了？」、「獻出妳的心臟！」、「我想當小P的圍巾惹」、「為什麼米卡莎裸體了(笑)」、「左手要放在背後，姿勢才完整」、「想看臉」、「巨人把妳的衣服吃了」，在YT對曲子的讚則更為踴躍熱烈。