今(6日)下午4時29分，台中市中區興中街1棟7層樓住宅大樓發生火警，該大樓3樓有名婦人不顧隔壁大火燃燒冒濃煙，依舊淡定的在調整衣服的位置；這場大火也造成6死6傷憾事，台中市長盧秀燕也在火警現場及醫院探望受傷住戶。

台中1棟7樓高住宅傳出火警，警消獲報到場援救，有名網友用TikTok錄下火災現場，竟發現該大樓住宅3樓有名婦人，不顧隔壁烈火燃燒，濃煙直衝天際，她則淡定的在調整曬在窗台的衣物，讓這些衣物遠離火源，別被這場大火波及。

這場火警，警消獲報到場援救時，有1男1女站在牆外手緊握鐵窗等待救援，消防隊派出雲梯車將兩人平安救下，獲救女子不斷顫抖直喊：「好冷」，男子則緊抱她安撫。

另有1名男子因不耐高溫，在消防人員尚未佈署好安全逃生氣墊前，便一躍而下欲逃生，所幸男子獲救後意識清楚，無生命危險，腰椎與顏面受傷，四肢則有擦挫傷。

台中消防局已經派遣中區、大誠、信義分隊及第七大隊，出動消防車8單位、救護車22輛，人員85名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊搶救；這場大火也造成6死6傷憾事，台中市長盧秀燕晚間也到火災現場及醫院探望受傷住戶。