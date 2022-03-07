長榮海運（2603）持續拓展船務代理業務，今年整併到台灣的船務代理，今年1月25日長榮海運董事會決議向長榮國際收回台灣地區的船務代理業務，由於船務代理占長榮國際營收約45％、一年營業額約16.3億元，幾乎占一半的比重，今年長榮國際的營運及財務將大幅縮減。

長榮海運從2017年起已向全球各地代理行，整併船務代理業務收回自營，成立海外子公司，迄今已進行16個國家，其中去年11月向長榮國際巴拿馬公司取得長榮日本公司100％股權，擴展東亞地區船務代理業務，降低營運成本。

因長榮國際2月25日才剛變天，長榮弟弟陣營聯手拿下三董一監，過半席次，取得經營權，因此引發了市場的臆測。但長榮海運回應與經營權無關。

事實上，長榮海運的整併業務持續進行，特別是長榮海運持股達40.36％的榮運（2607）在去年8月向長榮國際買入長榮物流股權，納為子公司，長榮物流為海空運承攬業者，納入榮運後進行一條龍業務規劃。