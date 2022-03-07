消防局指出，整棟樓梯間都燒起來，研判是堆滿雜物，造成火勢一發不可收拾。（陳淑芬攝）

台中市中區興中街7層住宅6日發生火警，造成6人死亡、6人受傷的慘劇！台中市消防局初步調查，該7層樓的樓梯間，全部堆滿房東撿拾回來的資源回收物，導致火勢一發不可收拾，又影響居民逃生，是這場火警導致重大傷亡的關鍵原因；消防局將持續調查起火原因，檢察官已抵達現場與消防局調查相關刑事責任。

消防局指出，消防員於火勢控制後逐層搜救時，因為有一些需要破壞他們的門，搜救幾個樓層共發現有6位已無生命跡象。中區分隊到場時沒多久，整棟樓梯間都燒起來，研判是堆滿雜物，火勢一發不可收拾，一開始發現6樓有人受困陽台，即火速展開救援。

雲梯車到場時，因兩邊路旁停車導致腳架無法完全伸展，雲梯車升梯後安全裝置啟動停住（正常現象），需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展，才可繼續升梯救災及人命救助。所有雲梯車操作皆需要有一定的操作空間始能作業，這起火警搶救，因操作空間不足需作調整移至可操作的空間，並非媒體報導雲梯車故障。

消防人員指出，因樓梯間都堆滿雜物，動線很難前進到場沒多久每個樓層都燒起來，強攻都會在每個樓層樓梯間受到火燄及雜物阻礙，一樓及頂樓和屋頂加蓋部分都有發現火燄；火災原因消防局將持續調查，因當時火燄呈跳燒情形，整棟都有火燄，必需先滅火才有辦法再進攻。

消防人員強調，整起火警造成6死6傷，有些是嗆傷、有些是燒傷，火警發生時有些民眾嚐試逃生，卻因逃生不及而嗆傷或無生命跡象。