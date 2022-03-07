烏克蘭一名談判代表告訴福斯新聞（Fox News），在與俄羅斯的和談中，烏國不願在領土完整上做出妥協，但烏國對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。

烏克蘭長期尋求加入歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO），並遭到莫斯科強烈反對。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）還以烏克蘭可能加入北約為證據，將這種行為描述為「北約對俄侵略」。

據福斯新聞網刊登的評論，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）6日晚間表示，「我們從北約國家那邊得到的回應是，他們甚至還沒準備好討論讓烏國加入北約的問題，在接下來的5年或10年內都沒機會。」

阿拉哈米亞說，「我們準備討論一些『非北約』模式。舉例來說，可能有不同國家可提供直接保證，如美國、中國、英國，也許還有德國和法國。我們願意在更廣泛的範圍內討論這些問題，而非僅與俄羅斯和其他夥伴進行雙邊討論。」

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，雙方代表團已進行2輪談判，俄烏雙方預定7日進行第3輪談判。（譯者：施施）1110307