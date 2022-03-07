【愛傳媒簡秀枝專欄】在建築界有一種特質，叫龜毛，台灣知名建築師邱文傑、清水建築工坊董事長廖明彬，把高雄六龜山地育幼院打造了近十年，還不放手。

出生台北，在中山區的條通巷弄長大的邱文傑建築師，習慣亂中有序，雅俗共融的在地樣態。赴美留學後，哈佛大學給了他滿滿的西方建築經典。

一度迷網過，丟盡家鄉傳統，談建築必稱西方大師，但是留成返國，執業多年之後，他猛然發現，台式的雜亂無序，是特有的生命力，洋溢著在地場域精神。

從此，邱文傑建築師在建築思維中，加注台灣獨特的在地元素，不管西體中用，或中體西用，游移其中，地方性成為重心，看似矛盾糾結，卻也無限真實。

建築學者王增榮在帶領行腳中，花了很長時間，解釋了邱文傑建築師內在的曖昧性與多元性，頗耐人尋味。

「邱文傑建築師基本上是現代性，他的建築創作，沈浸在不是鄉愁的氛圍中，當地特質相容，呈現出不俐落又俐落的感覺，展現台灣構築的獨特性。西方建築是理性，但他的理性超越理所當然的理性，而且加注感性，打造出一種不可言說的埸所特質，是可感知的氛圍，表現性、獨特性齊聚，他的靈性，加入生活體驗，展現了流動性的狀態，那是絕對的精神空間。」

「以打造六龜山地育幼院來說，邱文傑建築師希望給人理性優雅的印象，但他又要保留山地生態中，自然拙樸的粗燥感覺，而非只是西方現代理性的優雅（材料），細部的粗獷性，與生活在一起，台灣美感，不俐落中的俐落感，一種朦朧狀態！」

「然而，邱文傑建築師也面臨現代性與本土性尷尬，理性審美狀態中，有曖昧混合感，很合理的不理性。」

「台灣獨特構造系統很成熟，他在小構造，組合出合理的群聚。」王增榮知之甚詳，一口氣說完。

他又舉例，邱文傑建築師光是園區配置圖，畫了又畫，改了又改，究竟是讓教堂孤懸一隅，取其清靜肅穆，還是以教堂作為軸心，大家圍繞著教堂，構築出圓周狀，强調出宗教與庶民同在的必要性！？

邱文傑建築師的嚴苛又矛盾的特性，讓他的營造搭檔的清水建築工坊，吃盡苦頭，十年來，東修西改無盡頭，該工坊董事長廖明彬幾乎是「淚流成河」。

王增榮特別強調「淚流成河」的無奈。王增榮再舉例，一向以製作高品質清水模為目標的廖明彬董事長，嘔心瀝血幫邱文傑建築師製作出質感極佳的清水模版，送到工地現場，邱文傑建築師一看，說，太精緻，不適合，他要的是，內在品質優良，但外表看起來更粗獷，更一般些。

廖明彬董事長慈善為懷，對於山地育幼院深具愛心，希望給院方最好的德國進口浴衞設備，馬桶、小便斗等，邱文傑建築師還是婉拒，因為與山地大環境不搭，他不希望看到淳樸原鄉的山地育幼院，滿是名牌。

清水模的單純樸實外貌之外，手感也很重要，廖明彬董事長應對邱文傑建築師的方法是，分高低給予不同外觀的模版，院童伸手可及的高度，他堅持安裝細緻清水模版，以免院童觸碰而刮傷，至於超過院童高度以上，則配合邱文傑所要求「外表粗獷、內在優良」的類型。

邱文傑建築師與廖明彬董事長，接手山地育幼院工程，已經十個年頭，3月1日廖明彬從台中親自開車，在育幼院等候邱文傑建築師從台北坐高鐵南下，他們又為新的奇發異想要落實，相約見面，繼續沒完沒了的「龜毛」。

廖明彬董事長笑著回答，「我們都在追求理想，只是他們殊途同歸！」

邱文傑建築師會接手該山地育幼院，與台中霧峰 「921地震教育園區」有關。他以縫合大地為思考軸心，震後實際地貌保存為設計方向，在一種儀式性的鋪陳之後，分三期進行：車籠埔斷層保存館、地震工程教育館（展示館+毀損教室展示區）、影像館（坍塌的校舍的保存）。

果然，從車籠埔斷層沿著參觀路徑，讓人越走越沉重，斷層保存館、鋼線、遮蔽保存斷層地貌的薄膜，傳達了「縫補」意象，釋放悲劇壓力，也撫慰了災後重建的蒼生，讓各界印象深刻。

「921大地震」因緣，擴展到「八八風災」，為六龜山地育幼院在山中造一個家，成為邱文傑建築師另一個良心召喚。2009年莫拉克颱風侵襲台灣，挾帶了破紀錄的降雨量，成為台灣自1959年「八七水災」以來最嚴重的水患，期間台灣多處發生淹水、山崩與土石流。

該風災，讓山地育幼院受到極大損害，當時對外交通中斷後，「關懷台灣文教基金會」發揮了人溺己溺精神，委託了曾為921大地震規劃地震館的大涵建築師邱文傑建築師，以及廖明彬董事長主持的淸水工坊，共同為當時已經60歲的山地育幼院，興建新宿舍與教堂。

邱文傑建築師與邱明彬營造工坊董事長，在長達十年的南北奔波中，總算完成了「為孩子們打造安穩成長家」的心願。

王增榮老師，1日帶領了建築行腳團，參訪高雄六龜山地育幼院。該育幼院除了滙集社會善心，培育偏鄉貧弱院童外，建築重建案，也十分特殊，特別從高鐵站拉遠車造訪。

該育幼院，由楊煦（1908-2013）牧師所成立。最早靠著他胼手胝足，從山谷闢地搭建竹棚茅草屋開始，收養照料無所依歸的在地孩子，自己種菜、養殖，自給自足，數十年下來，小屋彼此依靠，如同聚落般分佈。

在楊煦創辦人的苦心經營下，規模逐漸擴大，在1964年成立「財團法人私立基督教山地育幼院」，1982年獲得前總統蔣經國，將他列為「11位民間友人」之一。

不過，僧多粥少，一直該育幼院十分吃力，部分還是得仰賴外界資助。2009年「八八風災」，荖濃溪畔的六龜山地育幼院對外交通中斷，災情嚴重，原本簡陋院舍，雪上加霜，漏水傾斜，益發嚴重。

一向關注偏鄉教育的「關懷台灣文教基金會」，注意到該育幼院處境，適時伸出援手。六龜山地育幼院當時已由創辦人楊煦牧師的兒子楊子江牧師接班。

「關懷台灣文教基金會」決定資助，並委託「921地震教育園區」合作過的邱文傑建築師，負責規劃設計。邱文傑建築師，再找廖明彬主持的「清水模工作坊」負責營造工程。

由於六龜山地育幼院原有校舍零散，有如山間聚落，但彼此之間，距離太遠，已經遠到沒有自覺。邱文傑建築師珍惜那種自然的生活形態，他最初構思了幾種不同配置型態，例如：

1、把住宿單元集中，再與長型教堂比鄰，打造出兩個孿生一般的長方體。

2、以住宿單元環包，而教堂與餐廳則分設兩棟，落在回字中央。

幾經研究，邱文傑建築師最後決定，把教堂擺在「回」字中間，同時把公共機能與行政機能，整合在住宿單元下方，成功定義了新院舍的基本空間配置。

結果，教堂被宿舍包圍，教堂成為一個大客廳，而「回」字狀宿舍，以每一個家為單元，一個家，就是一個小盒子，小盒子被抬高，串成像是漂浮在山間的城堡，底下就是孩子們用餐餐廳，課輔教室。至於舊院區與新院舍，透過一座在「滯池池」上的引橋，串接起來，也串連出一道空間意象。

該座漂浮山中的回字育幼院，西側是女生宿舍，東側則是男生宿舍，北側接連教堂二樓，南側則是院長室與行政辦公室。原來設定上，希望「回」字的四邊，可以完全通透，讓孩子們在裡頭自由穿梭。

求好心切的邱文傑建築師，在和現任楊子江院長實際檢討「使用面」的心得後，把宿舍區收攏成較為封閉的區塊，單側宿舍區塊內的各家單元間，依舊可以彼此串通，但無法通到對側宿舍區。

歷經十年的費心打造，於去（2021）年才宣布大功告成。邱文傑建築師以「回」字狀設計宿舍，中間安置大教堂，讓教堂成為院童們的大客廳，既是精神寄託的聖地，也是大家日常交流、社群互動所在。

邱文傑建築師設定建築材質為清水模，與天然石頭、木材，混合搭建而成。圓幅外型教堂，素樸雅靜，偌大量體，矗立在墊高的二樓平台上，內裝也力求簡潔，裸露天花板與管線，鋪加一層灰白色鋼網，柔化了整個空間氛圍外，還散發出輕巧浪漫之感，聖俗之間，恰得其分。

教堂前端，透過局部空隙安排，引入自然光，彈性的空間設計，讓功能使用，為具彈性，平常看似沒阻擋的長條型空間，可以透過升降銀幕，成為電影院，表演舞台，或者拉升隔間，切割成大小祭壇，因應需要，功能多元。聖壇內牆，可以推牆而出，不露痕跡的門板安排，十分高明，又兼具功能性。

沿著聖壇左側台階下探，則是祈禱室，地下隅角，引光而入，在十字架下，聖靈裊繞，聖潔、靜謐與祥和之氣洋溢，院內老小，跪地禱告，尋求精神力量的聖地，眾人透過沈思、冥想、再出發。

這種神來之作，彷佛為偏鄉打造了精神發電機，不圓滿的各別際遇中，卻可以像縫合大地一樣，縫合際遇，讓人雀悦。

六龜山地育幼院在超過一甲子的歲月裡，撫育過上千位孤苦無依的孩童，收容父母雙亡、家庭遭受重大變故或遭遺棄、受虐、流浪街頭及受保護管束等之孩童等，院童人數均維持約60名左右。原住民籍約佔80%成以上。

由於原住民稟持優秀天賦，加上後天環境培養，對於音樂舞蹈均有非常傑出之表現，因此六龜育幼院兒童聖樂詩歌班，屢屢受邀至世界各地巡迴演唱，以天籟之聲傳送福音揚名海內外。

一趟六龜山地育幼院之行，看到折翼天使們在愛的簇擁下，順利成長，背後義工群，院方主持團隊，特別是營建團隊的邱文傑建築師、廖明彬董事長等專業人士，都讓人肅然起敬，涓滴灌溉，「龜毛」施愛，永無止盡！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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