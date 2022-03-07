【愛傳媒左化鵬專欄】位於富錦街的這家火鍋店有意思。店家為招徠顧客， 凡本月份壽星，就奉送等同年紀的蝦子 ，如百歲老翁 ，就能免費吃 一百隻白蝦 。

座無虛席，老的少的，大多是本月份的壽星 ，吃蝦子代替吃生日蛋糕，別出新意，大人小孩都 高興。

恰逢內人和小兒都是本月份生日， 兒孫們就選擇這家火鍋 店為他們慶生。為討內人歡心，我向店員說：「給她十八隻蝦就好了」。

她可不答應 ，出示身分證，換來滿滿的一大盤白蝦 ，加上小兒的那盤蝦，豈只一百隻 。太多了，吃不完，未免糟蹋食物， 我們用一半的蝦，換了新鮮蛤蠣。 兒孫們邊吃邊 笑合不攏嘴。

內人忙著幫我涮肉和剝蝦殼 。我祝福她和小兒「生日快樂」。未來一年，要像煮熟的蝦子「彎彎順」。

作者為資深媒體人

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