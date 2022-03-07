俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭頑強抗敵的表現感動世人，也讓久攻不下的俄方壓力倍增。俄羅斯總統普丁放話警告，「若烏克蘭持續再像現在這樣頑抗，很可能國將不存」。

隨著俄軍加大攻擊力道，華郵披露，西方國家已開始計劃如何幫烏克蘭成立流亡政府。不願具名的美方官員說：「我們現正為每一種可能做因應計畫，包括澤倫斯基在波蘭建立流亡政府的情景。」；值此時機，根據中央社，普丁在一場與女性空服員的座談中突然談到俄烏戰局，表示「當前基輔的領導層最好弄清楚，持續現在這種搞法，只會害到烏克蘭日後的國家狀態。若出現國之不存，責任自負。」

面對俄軍的不斷加壓，烏克蘭總統澤倫斯基表示，中西部大城文尼察的機場在俄軍飛彈狂轟下已全毀，再次呼籲西方在烏克蘭設禁飛區，以防越來越多的俄軍攻擊。另一方面，繼普丁放話表示設立禁航區形同參戰後，俄羅斯今天進一步警告北約成員國羅馬尼亞及烏克蘭的各個鄰國，不要收留基輔的軍用飛機，否則「視同參戰」。

多次斡旋的法國總統馬克宏今天則是再度與普丁通話長談近2小時。馬克宏辦公室發布聲明指出，馬克宏擔心俄軍可能很快就會攻擊黑海沿岸歷史港市敖德薩，呼籲透過協商化解烏克蘭危機，及保護烏克蘭核設施的重要性。