一波鋒面如預期探路，昨夜開始下雨，局部地區雨勢還不小；鋒面快速通過後，下半天降雨趨緩。接下來冷氣團抵達，全台氣溫驟降，今晚至明晨平地有機會出現10度左右低溫。

「乍暖還寒」，春天天氣變化多端且迅速，本周有相當標準的示範。水氣豐沛的鋒面昨通過，今晨北部地區已有明顯降雨，氣溫逐漸下滑，氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「今天的最低溫將出現在夜間」。

根據最新模式模擬，鋒面、冷氣團接力南下，中部以北及東部有較大雨勢、南部山區有短暫雨機率。受冷氣團前緣濕冷影響，海拔3500公尺以上高山也有降雪機會。

吳德榮指出，這波鋒面動作很快，下雨的情況可望由南往北停，最多不超過1天，今入夜後轉乾冷，晚間至明晨氣溫最低，平地下探10度，台北市為13度，提醒民眾注意保暖。

明天白天天氣轉晴朗、乾爽，北台灣高溫回升至21度；周三、周四回暖至25度，清晨仍有「輻射冷卻」效應，日夜溫差大；周五至周末持續穩定，僅東部有零星降雨。換句話說，過完這兩天，再來好天氣連續6天，春暖花開。