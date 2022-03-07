不斷更新》美曝俄對烏發射600枚飛彈 95％戰力集結境內 07:372022/03/07 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄軍飛彈3月6日擊中烏克蘭哈夫裡希夫卡文尼察國際機場（Havryshivka Vinnytsia International Airport）內的一棟建築，緊急救援人員忙著救火。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭哈夫裡希夫卡文尼察國際機場（Havryshivka Vinnytsia International Airport）遭到俄軍飛彈連環攻擊 訂閱影音： 中時新聞網 美國高級國防官員周日說，俄羅斯自從侵略烏克蘭以來，已發射了600枚飛彈，並在境內集結了約 95%戰力。 據CNN新聞網報導，這位官員透露，美國周日注意到，烏克蘭南部大城刻松（Kherson）和港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰鬥仍在持續，俄軍還在設法包抄基輔、哈希夫（Khakhiv），車尼希夫（Chernihiv）和南部大城馬立波（Mariupol）。 俄烏開戰 呂秀蓮：「和平公義」打造新台灣 影》普丁警告西方詭異畫面曝光 身旁一票美女不知大難臨頭 #俄羅斯 #烏克蘭 #飛彈 #普丁 #基輔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場 04:542022/03/06 國際 俄羅斯各城市出現反戰抗議活動 超過2500人被拘捕 23:022022/03/06 國際 俄烏大戰他喊「斬首普丁」黃暐瀚預測恐怖結局 18:382022/03/06 政治 普丁喊「西方制裁等同宣戰」黃暐瀚竟發現一件事 00:212022/03/07 政治 烏克蘭難民：開往波蘭火車 逃亡人潮擠得像罐頭 10:032022/03/06 國際 烏克蘭人好誇張 超商老闆逃難 民眾買水「把錢放冰箱」 14:352022/03/06 生活 俄烏之戰2大咖對決誰會贏？徐巧芯：這人出手了 00:112022/03/07 政治 世衛證實烏克蘭醫療設施遇襲 英：俄攻擊平民區 22:152022/03/06 國際 普丁：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰 08:242022/03/06 國際 國際精品 關閉俄羅斯門市 04:102022/03/06 時尚消費 美軍沒動靜？烏克蘭：3000美國人申請加入外籍兵團 14:002022/03/06 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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