烏克蘭哈夫裡希夫卡文尼察國際機場（Havryshivka Vinnytsia International Airport）遭到俄軍飛彈連環攻擊

美國高級國防官員周日說，俄羅斯自從侵略烏克蘭以來，已發射了600枚飛彈，並在境內集結了約 95%戰力。

據CNN新聞網報導，這位官員透露，美國周日注意到，烏克蘭南部大城刻松（Kherson）和港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰鬥仍在持續，俄軍還在設法包抄基輔、哈希夫（Khakhiv），車尼希夫（Chernihiv）和南部大城馬立波（Mariupol）。