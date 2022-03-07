2012年因與小40歲林靖恩交往而引發廣泛關注的作詞人李坤城，這段「爺孫戀」仍是現在進行式，兩人已穩定交往9年，目前一同定居在男方位於台中的老家，不料近日66歲的他驚傳病重，朋友們甚至急忙到他老家探望，且李坤城日前才偕林靖恩打完第三劑疫苗，表示身體一直很健康。

被問到怎會有病重消息傳出？而據《CTWANT》報導，李坤城透露受到某些媒體誤報影響，確實有久未見面的老友以為是真的，而跑到台中來探望他，他們也嚇了一跳，「問我身體怎麼可以這麼健康，才安心下來」，李坤城表示自己沒有三高問題，仰賴平時生活控制少油、少糖、少鹽，常補充蔬菜水果，還天天跑步快走運動半小時，趁好天氣就出門曬曬太陽，並沒有服用藥物，一切以自然健康食品為主，表示這麼注意身體都是為了女朋友，「要保持身體健康，才能和靖恩相處久一點」。

而之所以帶林靖恩搬回台中老家，是因為疫情期間演講、展覽活動都被取消，影響收入，因此今年2月底他退掉了工作室並搬回家，省了每月1萬8的房租，而疫情期間因為少有機會出門，所以兩人沒什麼花費，平時也很節省，如今身上就剩些微的房貸，但很快能繳完，李坤城認為如今是人生最輕鬆的時候，「沒有父母和孩子的扶養負擔，只有和靖恩二人恩愛、平靜，快樂一起生活」，也因先前有些存款，如果身上的存款漸少了，他就多讓售一些收藏即可。

而當年轟轟烈烈的「爺孫戀」，已攜手走過9個年頭，李坤城透露上個月15號是兩人交往9周年紀念日，他們特地去了家附近日本人開的居酒屋慶祝，也透露跟林靖恩一直很恩愛，「一起在同一時間、在家對面的同一診所打完三劑疫苗」。

李坤城透露，老家格局為5房3衛浴，約70坪，這幾年他的父母過世、兒子也結婚獨立了，因此他才決定將工作室搬回老家，這裡只有他跟林靖恩居住，他能繼續整理台灣珍稀物品文獻，「也開始規劃新時代創作想像的未來」，透露一直陸續將老家舊的物品清掉，電腦、電視等生活用品都買了新的，平時兩人喜歡透過影視平台追劇看電影，李坤城也會陪伴林靖恩玩寶可夢，「感覺生活豐富多元，卻又平靜無波」，他也坦言這9年來人生起了轉變，跟原來的規劃與想像完全不同，跟林靖恩結婚生子的部分，李坤城表示：「登記結婚有在考慮安排，但生子沒有規劃」，理由是有些擔心他們的孩子未來所要面對的社會壓力。