吳奇隆和劉詩詩演出《步步驚心》相識相戀，結婚7年的兩人近來傳出婚變，更被爆料正在辦離婚手續，不過日前共同發聲「我們一直都很好」闢謠，吳奇隆昨(6日)獲邀出席活動，也是婚變傳聞後首度公開露面，只見他心情相當好，似乎完全不受影響。

吳奇隆和劉詩詩日前被影射在辦離婚程序，更被爆料3月就會官宣離婚，讓吳奇隆急忙將照片改成手上戴著婚戒的個人照，似乎有意打破不實傳聞，此外，還委託律師發布律師函，共同發出聲明，強調「我們一直都很好，謝謝大家關心」，吳奇隆昨(6日)獲邀出席實境節目《追星星的人》第二季出席招商會，只見他不僅氣色頗佳，受訪時也全程帶著笑容，心情似乎沒受傳言影響。

吳奇隆出席活動全程帶著笑容，心情未受傳言影響。（吴奇隆官方粉絲團微博）

其實早在前一天，劉詩詩就在微博上傳一系列美照，並寫道：「走走停停，吹吹風」，只見她除了走在花田中，還到海邊看海享受美景，雖然幾乎都是背對著鏡頭，但其中一張不僅俏皮比出YA的手勢，更從側臉看出她露出一抹微笑，可見心情相當不錯，短短時間就吸引6萬人按讚，網友們也紛紛留言：「寶貝要永遠開心呐」、「太美了姐姐」、「好好散心好好玩，多看些好風景」。

劉詩詩在微博分享出遊美照。（劉詩詩微博）

吳奇隆傳出婚變前一天，就有網友上傳拍到他和劉詩詩在咖啡廳約會的照片，只見劉詩詩起身穿外套時，吳奇隆還幫她注意四周狀況，可說是相當貼心，就如同兩人聲明所言「一直都很好」。