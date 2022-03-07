美日澳印領袖3日召開四方安全對話（Quad）視訊會議，但會後發布的聯合紀要並未達成譴責俄羅斯入侵烏克蘭的共識。對此，港媒觀察到，美澳日印四國雖然無法在烏克蘭問題上達成共識，但在「圍堵大陸」的議題上似乎達成一致，「亞洲版北約」的色彩趨於明顯。

在俄羅斯對烏克蘭發起進攻後，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森與印度總理莫迪3日特別召開Quad領袖視訊會議，討論烏克蘭局勢。由於印度在聯合國大會的對俄譴責決議案中投下棄權票，《中國時報》5日指出，外界認為這次Quad領袖會談，具有敦促印度合作譴責俄羅斯的用意。

港媒《中評網》6日則評論，觀察Quad領袖會談是以討論烏克蘭危機為開頭的，但最後的聯合聲明居然沒有提到俄羅斯，這與4日在布魯塞爾舉行的西方七國（G7）外長會談聯合聲明對俄羅斯的嚴重譴責形成強烈對比。

究其原因，該評論分析，當然是印度的立場與其它三方不同，因為印度在軍事和能源供應方面，都嚴重依賴俄羅斯，因此不願得罪俄國；除此，雖然美澳日印無法在烏克蘭問題上達成一致，但聲明中「不能允許烏克蘭現在發生的事情在印太地區重演」，針對大陸的意涵明顯，印度對於圍堵大陸有更強烈的衝動。

該評論認為，QUAD要邁向「亞洲版北約」並沒那麼容易，尤其是烏克蘭危機恐為美印關係帶來新的變數，美國負責南亞事務的助理國務卿唐納德·盧（Donald Lu）2日在美國國會參議院的聽證會上就曾表示，華盛頓現正考慮是否要對印度購買俄羅斯S-400防空系統實施制裁。