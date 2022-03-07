台中市中區興中街7層住宅昨（6日）發生大火，造成6人死亡、6人受傷的慘劇。消防隊搶救時發現，大樓樓梯間堆滿房東的雜物，很多層樓又都有上鎖，消防人員花了很多力氣進行破門，且該民宅頂樓又是基地台，住戶完全無法往頂樓逃生，煙囪效應下，最後在5至頂樓的樓梯間各層都有發現罹難者遺體。

台中市消防局初步調查，該7層樓的樓梯間，全部堆滿房東撿拾回來的資源回收物，導致火勢一發不可收拾，又影響居民逃生，是這場火警導致重大傷亡的關鍵原因；消防局將持續調查起火原因，檢察官已抵達現場與消防局調查相關刑事責任。

消防局指出，消防員於火勢控制後逐層搜救時，因為部分住戶需要破門，經搜救數個樓層後共發現6位已無生命跡象。中區分隊到場時沒多久，整棟樓梯間都燒起來，研判是堆滿雜物，火勢一發不可收拾，一開始發現6樓有人受困陽台，即火速展開救援。

消防人員描述，目視所及樓梯間都堆滿雜物，動線很難前進，到場沒多久每個樓層都燒起來，強攻都會在每個樓層樓梯間受到火燄及雜物阻礙， 頂樓還有基地台，如果要往頂樓逃生，是完全無法出去的，整個是悶燒的狀況。

警消發現，6死6傷有些是嗆傷、有些是燒傷，火警發生時有些民眾嘗試逃生，但因為好幾層樓梯門上鎖，花了很多時間在破門，最後在5至頂樓的樓梯間各層都有發現罹難者遺體，因逃生不及而嗆傷或無生命跡象。