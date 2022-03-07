彰銀(2801)位於北市大同區延平北路一段的北門分行，因舊址建物屋齡已超過50年，為提升服務品質及友善營業環境，2010年與欣隆建設協辦都更重建，歷經10年努力後於2019年12月動土、重新打造為綠建築建物。此案於4日舉行上樑儀式，預計於2023年上半年完工。

彰銀表示，北門分行為在台北設立的首間營業分行，為保留舊北門分行意象，由呂建勳建築師事務所規畫將舊址立面意象保存融入建築設計。此外，由於北門分行鄰近台北雙子星大樓，為國家門戶暨台北市西區地標軸心，完工後將成為西區門戶計畫指標性建物。

彰銀因歷史悠久、行舍眾多，為配合政府推動都更及危老重建政策，近年來將資產活化列為重點工作。彰銀表示，北門分行都更案完工後，將為地下4層、地上19層的鋼筋混凝土造建物，1、2樓作為北門分行營業使用，地上層辦公室則部分自用、部分出租，以增裕營收。

彰銀目前共有5件都更案進行中，除了北門分行外，尚有北市天津街房舍、城東分行、南港土地、新北板橋府中段行舍，建成大樓則將以危老重建方式改建。同時，古亭分行、延平南路房地、中山北路房地等重建案亦正規畫中，以共創都市及產業新風貌。