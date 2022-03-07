國泰金(2882)指出，因應俄烏衝突事件發展，內部審慎討論就持有的俄羅斯債券是否提列減損，昨天公告2月獲利中，決定子公司國壽增提俄債預期信用損失26億元，增提後2月國泰金整體稅後淨利52.3億元，累計前2月稅後淨利223.5億元，但仍是歷年同期次高，每股盈餘1.69元。

國泰金指出，國際對俄羅斯制裁逐步升級，2月28日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構亦相繼下調其主權評等，有鑑於債券收息風險升高，子公司國壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依Stage III標準於2月認列預期信用損失26億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額13％。該預期信用損失包含預期本金及利息損失，經會計師確認允當。後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

俄羅斯債券投資占國壽總投資資產0.3％，其中99％為美元計價，持有目的以收息為主，會計帳列多為攤銷後成本(AC)，故財報受盧布匯率及市價波動影響較低。國壽持有俄羅斯債券自克里米亞事件後大幅下降，並逐步調整僅持有公債，今年以來亦有減持，反映對俄羅斯看法漸趨保守。目前持有俄羅斯債券於俄烏戰事前已布建，先前未預期戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大ESG爭議，國壽秉持責任投資原則，於ESG風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

而台幣走貶產生匯兌利益且替代避險操作得宜，帶動國壽避險成本大幅下降，外匯價格變動準備金餘額亦創下兩年來最高，足以吸收增提俄羅斯債券減損的不利影響；同時國壽資本水準強健，也可望為潛在不確定性帶來有利的緩衝，對公司財務風險影響可控。

2月國壽稅後淨利30.8億元，累計稅後淨利達168.2億元；國泰世華銀行2月稅後淨利19.5億元，累計稅後淨利47.5億元，年成長10％；國泰產險2月稅後淨利1.4億元，累計稅後淨利6.1億元，年成長42％；國泰證券2月稅後淨利0.83億元，累計前2月稅後淨利達1.82億元；國泰投信2月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利2.9億元，年成長23％。