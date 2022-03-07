303大停電，造成全台有549萬家戶瞬間停電，衝擊國內半導體、光電、石化、鋼鐵等多項產業，初估損失恐達上百億。工總認為停電、跳電已非偶發事件。港媒分析指出，大停電導致台中火力電廠須火力全開支援供電，綠營主張非核家園政策，又無法降低火力發電比例，面對用電高峰期將至，缺電與台中空汙議題必然再引發各界關注，「為綠營年底選情投下變數」。

根據《中評社》今(7日)報導，去年底4大公投結果，民進黨主張的4個不同意大勝，其中重啟核四公投沒過關，台灣能源缺乏議題受到各界討論。經濟部也曾拍胸脯保證台灣沒有缺電問題，未料今年還未到夏季用電高峰期，台灣就發生大規模停電，也讓綠營飽受抨擊。

該篇報導分析指出，此次大停電顯示，民進黨2025非核家園的能源政策踢到鐵板，在反對使用核能的同時，卻沒有提升再生能源比例，火力發電占比達八成，面對後續用電高峰期來臨，中火所造成的空氣汙染問題勢必再浮上檯面，而台灣中南部的空汙一直受到民眾關注，對長期主打反空汙的台中市長盧秀燕相對有利，也勢必成為在野黨主攻的焦點。

另外，尤其在工總、企業大老接連發聲後，民進黨若堅持要擁抱非核神主牌，又無法確保電力供應，後續的效應會非常強大。