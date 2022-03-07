湖人藉著詹姆斯（LeBron James）猛砍56分10籃板擊敗勇士，除了詹姆斯實在太過強橫，勇士本身的近況也不佳，兩度輸給獨行俠，加上湖人這場就是4連敗，連續3場被對手轟了超過120分（總和375分）。在此之前，勇士只有1次被對手打到120分並輸球（延長賽）。

勇士主將柯瑞（Stephen Curry）賽後透過媒體喊話，希望喚起隊友的危機意識。「如果明天就開打季後賽，我們會有麻煩的。我們不該是這樣的球隊，我也不允許我們變成這樣，我們不能屈服於這種輸掉比賽的心態。我們剩餘18場例行賽，我們必須立即找出改善的方法。現在路很崎嶇，必須保持平順，我們得找到方向爬出去，你們看到過去4場比賽都是我們自己在傷害自己。」

總教練科爾（Steve Kerr）也提到，勇士前3節打完都還領先，但是末節被詹姆斯一輪猛攻逆轉，這很不像平常擅長超前對手的勇士。科爾說：「在我們這段糟糕的時間，這有點像是一種規律了。我們沒有在對手倒下時繼續追擊，我們不該讓對手留著一口氣，這種做法在聯盟裡就是死路一條。」

勇士本季「進攻得分率」是全聯盟第11，每100回合平均拿下112.1分。「防守得分率」是全聯盟第1，每100回合僅失去105.7分，他們近來被打得那麼慘可能是防守出現問題。