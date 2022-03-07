工業電腦廠維田(6570)2021年營運強勁復甦、重返成長軌道，從現有的工業自動化領域朝向智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展。董事長李傳德表示，期盼透過布局三大領域擔當短、中、長期動能，使未來幾年營運維持雙位數成長表現。

問：最初怎麼踏入工業電腦領域，在創立維田前的經歷？

答：我1986年退伍後投入工業電腦領域，當時進入友萊電子從控制器等設備自動化做起，後來因成長遇到瓶頸，1995年成立三上科技聚焦工業電腦，包括PC Base的電腦、CRT到LCD觸控平板等產品及系統整合等。

三上科技2000年時被研揚合併，當時研揚主要做做工業板卡，考量雙方整合可互補、且研揚上櫃後亟需拓增成長動能而很快談妥。在研揚4年多時間，協助成立中國大陸、美國事業群，並建立產品線、銷售及後勤服務，2004年離開休息一陣子後才創立維田。

問：維田先前跨足ODM/OEM業務，帶動2019年營運創下當時新高，主要考量為何？

答：維田最初生產品牌標準品，因產品應用領域較窄，為進一步增加營收規模，前幾年積極尋找一線客戶ODM/OEM代工訂單。目前美國2家主要客戶迄今合作順利。配合人機介面（HMI）等標準品布局同步發酵，進而帶動2019年營運創高。

問：維田2021年營運重返成長軌道，未來產品開發將朝智慧製造、智慧交通、智慧醫療等利基型垂直應用產業領域，目前三大領域進展如何？

答：現在要朝利基型、智慧型及客戶拓展進度方向尋路。智慧製造目前仍是主力，前年成立智動化部門，從內部研發及第三方合作增加軟硬體整合服務、提供客戶解決方案。其中，去年在機器視覺方面已有些成果，相關解決方案陸續有一些設備廠客戶使用。

智慧交通方面，維田原先就有提供相關產品及專案，如中國大陸特殊工程車、台灣電動車及電動巴士、充電樁等，主要聚焦於軌道交通、工程車等各「點」應用，現在希望進一步畫成「線」甚至「面」，今年會特別投入軌道整體方案，工程車也會有一系列新產品發表。

之所以想把智慧交通「點」的應用變成「線」和「面」，主要希望透過提供解決方案拓展應用領域，賣給客戶的不只是硬體，還有如驅動、使用介面的軟體，來提升附加價值、爭取更多應用，除拓展營收成長動能，也藉此增加與客戶的黏著度。

而智慧醫療則剛起步，過去有接獲相關觸控平板ODM訂單，標準品幾乎是零，今年規畫推出幾個產品推廣，並對工廠投資進行ISO 13485醫療器材品質管理系統驗證，目標先取得認證，後續亦規畫取得IEC 60601醫療器材電氣設備安規認證。

目前智慧醫療部分已有ODM專案洽談，待工廠取得相關認證後，即可配合客戶時程生產出貨，增加相關產品營收。同時，目前也尋找國內外相關系統整合（SI）商配合，結合拓展醫院、救護車、設備、生醫器材等相關醫療應用，希望能在各領域找到配合的SI。

由於今年為維田智慧醫療元年，預期要3～5年後才會對營運有較顯著貢獻，且長期動能將比製造及交通更強。整體而言，智慧製造、智慧交通、智慧醫療將擔當維田短、中、長期的營運成長動能，對今年營運展望維持樂觀看待，希望未來幾年均能維持雙位數成長動能。

問：近期積極開發防爆應用產品線、搶進石化、製藥及化學倉儲等更藍海的利基市場，目前替客戶生產Zone 2規格產品，是否考慮開發更高規、且毛利率更高的Zone 1產品？

答：開發產品雖跟著需求走、尋找客戶開發，但主要仍會考量市場需求。防爆產品部分，雖然高規產品毛利很高，但投入資源也相當可觀，若需求量太少可能根本不符成本。除非客戶意願高、且願意分攤研發費用，否則仍會考量需達一定的市場規模才會考慮開發。